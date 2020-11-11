Массовая драка в столице: умер сын Дулата Агадила

В Нур-Султане в результате ножевого ранения умер сын Дулата Агадила - Жанболат Агадил, передает Tengrinews.kz со ссылкой на городской Департамент полиции.



В полиции сообщили, что 10 ноября в 22.56 к ним поступило сообщение о массовой драке на улице Болашак в микрорайоне Коктал.



"По приезде сотрудников было установлено, что произошел конфликт в группе молодых людей, который перерос в драку. В результате двое получили телесные повреждения. Одному из них - 17-летнему Ж. Агадилову - были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезде скорой помощи", - сообщили в департаменте.



Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям 99, части 2 и 293, части 3 Уголовного кодекса.



"В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех участников конфликта. С задержанными проводятся следственные действия. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого. Расследование продолжается", - добавили в полиции.



В феврале 2020 года Дулат Агадил скончался в СИЗО Нур-Султана.



СМИ называют Дулата Агадила активистом, выступавшим за соблюдение гражданских прав и свобод.