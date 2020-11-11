«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 11 Ноября
+11...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.01 KZT
  • €1 = 506.4 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Массовая драка в столице: умер сын Дулата Агадила

Просмотров:619 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Массовая драка в столице: умер сын Дулата Агадила
Иллюстративное фото Турара Казангапова ©/TENGRINEWS
В Нур-Султане в результате ножевого ранения умер сын Дулата Агадила - Жанболат Агадил, передает Tengrinews.kz со ссылкой на городской Департамент полиции.

В полиции сообщили, что 10 ноября в 22.56 к ним поступило сообщение о массовой драке на улице Болашак в микрорайоне Коктал.

"По приезде сотрудников было установлено, что произошел конфликт в группе молодых людей, который перерос в драку. В результате двое получили телесные повреждения. Одному из них - 17-летнему Ж. Агадилову - были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезде скорой помощи", - сообщили в департаменте.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям 99, части 2 и 293, части 3 Уголовного кодекса.

"В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех участников конфликта. С задержанными проводятся следственные действия. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого. Расследование продолжается", - добавили в полиции.

В феврале 2020 года Дулат Агадил скончался в СИЗО Нур-Султана.

СМИ называют Дулата Агадила активистом, выступавшим за соблюдение гражданских прав и свобод.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика