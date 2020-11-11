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В Чехии предупредили об угрозе третьей мировой войны

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:38
В Чехии предупредили об угрозе третьей мировой войны
Фото: David W Cerny / Reuters
Военная разведка Чехии предупредила об угрозе третьей мировой войны. Об этом говорится в отчете ведомства за 2019 год, который был опубликован во вторник, 10 ноября.

Отмечается, что сейчас глобальный конфликт «находится на первой стадии». «Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем [конфликте], и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — утверждают авторы доклада. По мнению аналитиков, возможной причиной конфликта является соперничество между США, Россией и Китаем.

В документе также говорится о падении значимости международного права из-за отсутствия мирного диалога как способа разрешения противоречий. Авторы доклада подчеркивают, что росту напряженности способствует и манипулирование общественным сознанием.

Ранее глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к третьей мировой войне. «Мы живем в то время, когда мир представляется очень беспокойным и нестабильным, — не говоря уже о ставшей привычной глобальной конкуренции между странами. Учитывая, как много локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален», — заявил Картер.


Источник: lenta.ru
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