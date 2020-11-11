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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Владелицей дома Шерлока Холмса оказалась дочь Назарбаева

Просмотров:1198 Опубликовано: Сегодня, 14:24
Владелицей дома Шерлока Холмса оказалась дочь Назарбаева
Фото: ТАСС
Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, оказалась владелицей здания 221b на Бейкер-стрит в Лондоне. В этом доме жил сыщик Шерлок Холмс, герой произведений Артура Конан-Дойля.

По данным The Times, Дариге Назарбаевой принадлежит 90% дома. Ещё 10% записаны на её сына Нурали. В целом семье Назарбаевых принадлежит целый участок Бейкер-стрит — дома с 215 по 237 и земля под ними, уверены журналисты.

Недвижимость записана на Farmont Baker Street Limited, которая приобрела объект в 2005 году. Утверждается, что компания купила дома и землю за 140 млн фунтов стерлингов ($185,75 млн по текущему курсу).

Ранее о том, что Назарбаева может быть владелицей дома Шерлока Холмса, рассказывали расследовательская группа OCCRP и издание Quartz. Они оценили совокупную стоимость имущества дочери экс-президента в $200 млн Также в июне СМИ нашли у Дариги Назарбаевой элитную квартиру в Москве примерно за 230 млн рублей. Сообщалось, что она купила недвижимость ещё в 2006 году. Дарига Назарбаева пришла в политику в 2004 году. После ухода отца с поста президента весной 2019 года она возглавила сенат — верхнюю палату парламента Казахстана. В мае 2020-го Назарбаева покинула свой пост.


Источник: finance.rambler.ru
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Комментарии ( 7 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:12
Ничего вы не понимаете! Это политика. Проводим захват чужих территорий, проводим экономическую экспансию. В результате возглавляем страну, проводим референдум, где большинством наших земляков, присоединяем королевство к Казахстану.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 16:34
Я рад за казахстанцев. Живут широко и богато

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • 490
  • kz1990
  • Космос
 mer (Посетители) Сегодня, 16:18
Днём и ночью трудилась бедняга,чтобы купить недвижимость в Англии. Вот как надо работать(воровать),не то что мы,тут строчим на сайте,балду гоняем...
 
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  • tolk
 zhanino (Посетители) Сегодня, 16:10
пускай всех казахстанцев в гости приглашают, все таки народные же деньги
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Юрий Спассков
  • tolk
 Ирон (Посетители) Сегодня, 15:31
Погодите она еше Хогвадс выкупит.и Гарри потер окажется чимкенским парнем .денег море вот и тратим
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Око
  • Юрий Спассков
  • tolk
  • PoZitron
 Riddik (Посетители) Сегодня, 15:06
Ништяк! Скоро и Букимгенский дворец выкупят.
 
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  • Космос
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 15:04
Каким путём нажито такое огромное состояние?
 
 

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