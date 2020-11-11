Владелицей дома Шерлока Холмса оказалась дочь Назарбаева

Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, оказалась владелицей здания 221b на Бейкер-стрит в Лондоне. В этом доме жил сыщик Шерлок Холмс, герой произведений Артура Конан-Дойля.
По данным The Times, Дариге Назарбаевой принадлежит 90% дома. Ещё 10% записаны на её сына Нурали. В целом семье Назарбаевых принадлежит целый участок Бейкер-стрит — дома с 215 по 237 и земля под ними, уверены журналисты.
Недвижимость записана на Farmont Baker Street Limited, которая приобрела объект в 2005 году. Утверждается, что компания купила дома и землю за 140 млн фунтов стерлингов ($185,75 млн по текущему курсу).
Ранее о том, что Назарбаева может быть владелицей дома Шерлока Холмса, рассказывали расследовательская группа OCCRP и издание Quartz. Они оценили совокупную стоимость имущества дочери экс-президента в $200 млн Также в июне СМИ нашли у Дариги Назарбаевой элитную квартиру в Москве примерно за 230 млн рублей. Сообщалось, что она купила недвижимость ещё в 2006 году. Дарига Назарбаева пришла в политику в 2004 году. После ухода отца с поста президента весной 2019 года она возглавила сенат — верхнюю палату парламента Казахстана. В мае 2020-го Назарбаева покинула свой пост.
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