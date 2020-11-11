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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Елбасы обратился к казахстанцам, которые уезжают в другие страны

Просмотров:1066 Опубликовано: Сегодня, 15:24
Елбасы обратился к казахстанцам, которые уезжают в другие страны
Фото из открытых источников
Зачем уезжать из страны, если мы здесь создадим лучшие условия, сказал на заседании Совета АНК Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Я переживаю, когда слышу, что кто-то уезжает из Казахстана куда-то. Зачем уезжать, если мы создадим лучшие условия, чем там, куда они уезжают? Зачем? Поэтому на местах акиматы должны быть очень внимательными. Почему они уезжают в соседние вузы? Надо сделать так, чтобы у нас было лучше, — заявил Нурсултан Назарбаев.

Он добавил, что повторял и не устанет повторять, что политэтничность Казахстана это наша сила и богатство, если казахстанцы будут правильно это все использовать.

Вместе с тем мы должны помнить, что это не гарантированная данность. Что у нас все хорошо и можно спокойно спать. Были и будут моменты, когда все это достояние может быть поставлено под вопросом. Поэтому нужно постоянно укреплять нашу общую ответственность за ее историческую судьбу к каждому гражданину. Когда весь народ объединяется в едином порыве, это дорогого стоит. Это практически залог успеха в каждом деле. Наш долг - в полном объеме передать эти традиции следующему поколению, — отметил Елбасы.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 13 )

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  • Космос
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:24
Интересная пьеса, а какой прям сюжет - вроде все хорошо, но и как бы и нет..! Спектакль завораживающий - кому то драма, кому комедия, кому триллер, кому-то боевик, в общем смотря как посмотреть... ...но похоже что некоторые зрители устают наблюдать одно и тоже из акта в акт, ведь они то остаются на том же месте, в своих не самых удобных позах! Зрители видят что в движении только главные актеры и режиссер, их административный персонал и массовка, а остальным можно только бить в ладоши. Те кто сидит в средних рядах видят что лучшие условия уже созданы, но не для них! И поэтому зрителям становится невыносимо скучно и не удобно... И те из них которые еще чувствуют в себе актерский потенциал, культурный дух, у кого еще не отекли суставы, кого не устраивают даже дополнительные места за 42500, и те кого не держут крепко корни, потому что корни дают согласие или уезжают с ними, те и уезжают в "Голливуд" или "Мосфильм" !!!
Так что - улыбаемся и машем.., "Show must go on"..! А тем кто ложиться спать, спокойного сна... letsrock
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:15
Сначала говорит что "девальвация это благо" а потом удивляется чего это люди уезжают...
 
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  • Куато
  • zhanino
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:01
ЕлБасы параллельного Казахстана...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Куато
 дорожник (Посетители) Сегодня, 16:51
Правильно пишет Елбасы! Зачем уезжают, если мы создадим лучшие условия, чем там, куда они уезжают?

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Барабашка
  • Космос
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 16:47
Цитата: TANKIST
За то оралманы приезжают и им все привелегии. И пособия и т.д.

Ооо это да так они еще и гордятся этим что приехали сюда с голой попой типа ничего у нас нет и нам обещали,потом получают пособия+землю+другие льготы вот тогда они привозят все свои мерседесы и бабки в РК.
Зато те кто здесь родился платил налоги,или инвалиды живут на копейки как и пенсионеры фигушки ничего не дают,про медицину вообще молчу треш полнейший,вот и бежит народ кто куда может.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 16:37
Опять лозунги, обещания и призывы. А кто ему мешал всё это УЖЕ сделать в Казахстане?
 
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 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 16:24
не ну а чо, они создали себе условия для комфортного существования. обеспечена родня вплоть до правнкуков.
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 16:21
Памятники себе строить ,улицы,учебные заведения , город и т.д. в честь себя любимого называть это много труда не стоит.
Коррупцию победил? Нет.
Экономику поднял? Нет.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:16
своего внучка Нурали (ладно уж Айсултана не будем вспоминать) пусть сперва спросит где он учился?
у Алии своей младшенькой тоже.
а то туда же, мастер прям советы всем раздавать.
 
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 пипл (Посетители) Сегодня, 16:15
Да уж. Дети Елбасы покупают недвижимость за рубежом, а отец тут распинается о каком то патриотизме. Чиновники на местах крузаки покупают для патрулирования в общественных местах где нету людей.
Люди уезжают из Казахстана потому что сомневаются в будущем своих детей. Образование с кривыми учебниками и слабыми преподавателями, слабая медицина с дефицитом квалифицированных врачей. Отсутсвие стабильности национальной валюты, привязанность экономики к природным ресурсам. Коррумпированость от самых верхов до самых низов власти. Безграмотные и безкультурные чиновники. Притеснение по национальному и языковому признаку. Эксперементы с латиницей, т.д. и т.п. Все это и многое другое заставляет людей задумываться над сменой места жительства.
 
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