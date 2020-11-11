Елбасы обратился к казахстанцам, которые уезжают в другие страны

Зачем уезжать из страны, если мы здесь создадим лучшие условия, сказал на заседании Совета АНК Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент zakon.kz.
Я переживаю, когда слышу, что кто-то уезжает из Казахстана куда-то. Зачем уезжать, если мы создадим лучшие условия, чем там, куда они уезжают? Зачем? Поэтому на местах акиматы должны быть очень внимательными. Почему они уезжают в соседние вузы? Надо сделать так, чтобы у нас было лучше, — заявил Нурсултан Назарбаев.
Он добавил, что повторял и не устанет повторять, что политэтничность Казахстана это наша сила и богатство, если казахстанцы будут правильно это все использовать.
Вместе с тем мы должны помнить, что это не гарантированная данность. Что у нас все хорошо и можно спокойно спать. Были и будут моменты, когда все это достояние может быть поставлено под вопросом. Поэтому нужно постоянно укреплять нашу общую ответственность за ее историческую судьбу к каждому гражданину. Когда весь народ объединяется в едином порыве, это дорогого стоит. Это практически залог успеха в каждом деле. Наш долг - в полном объеме передать эти традиции следующему поколению, — отметил Елбасы.
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