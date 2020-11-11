Массовые протесты в Армении: участники требуют отставки Пашиняна

Участники массовой акции протеста на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.Собравшиеся считают "предательством" подписание соглашения о прекращении огня в Карабахе с территориальными уступками."Если мы не выгоним Никола, это будет означать, что у нашего народа нет достоинства", - заявил на митинге экс-премьер Армении Вазген Манукян.Митингующие скандируют "Никол - предатель". Время от времени у митингующих происходят стычки с полицией. Правоохранители производят точечные задержания митингующих. Люди продолжают подходить и участвовать в акциях.Правоохранители продолжают прибывать к месту проведения митинга. Они выстраиваются в стороне от протестующих. Специальной техники для разгона демонстраций не замечено как у самого театра, так и в его окрестностях. Начались задержания, пишет издание.Представитель партии "Дашнакцтюн" заявил о создании комитета национального спасения для выхода из сложившейся ситуации, но подробностей не привел.Ранее главы Армении, Азербайджана и России приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Сообщалось, что в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Это привело к беспорядкам в Армении.Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. Однако президент страны Армен Саркисян позже заявил, что узнал о соглашении из СМИ.