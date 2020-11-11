Оппозиция предъявила ультиматум Пашиняну

Оппозиционные фракции парламента Армении предъявили ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну, передает «Интерфакс».
«Предлагаем следующий вариант: сегодня до 24:00 даем Пашиняну время для отставки и до 24:00 время для проведения заседания парламента», — заявил на митинге представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.
Если требование не будет выполнено, то 12 ноября оппозиция решит вопрос «устранения Пашиняна и его политической команды от власти», добавил он.
«Партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. В повестке заседания — отставка Пашиняна», — добавил Сагателян.
Ранее оппозиция объявила о создании Комитета национального спасения и пообещала «спасти проданные предательством земли».
Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку передадут три района. В регион входят российские миротворцы.
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