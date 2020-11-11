17-летнего Жанболата Агадила убили из-за девушки

17-летнего Жанболата Агадила убили в массовой драке, которая развернулась из-за девушки. Об этом стало известно в ходе расследования, утверждает Telegram-канал truestorykz, передает Azattyq Rýhy.
«Оказалось, что во время конфликта сначала был сделан выстрел в воздух и затем в ходе перепалки Жанболату был нанесен ножевой удар в область подмышки, и он скончался на месте», - говорится в сообщении.
В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.
Четверо друзей, которые находились рядом с Жанболатом, задержаны и доставлены в РОП района «Сарыарка». По предварительным данным, с противоположной стороны было около 7-8 человек.
Также по предварительным данным, подозреваемые были на двух машинах Mercedes.
Ранее в столичном ДП сообщили, что 10 ноября в 22.56 часов на канал 102 поступило сообщение о массовой драке по ул. Болашак в микрорайоне Коктал. По приезду сотрудников полиции было установлено, что произошел конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку.
В результате двое получили телесные повреждения. Одному из них – 17–летнему Жанболату Агадилову были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезду скорой помощи.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 99 ч. 2 и 293 ч. 3 УК РК.
«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех участников конфликта. С задержанными проводятся следственные действия.
По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого. Расследование продолжается», – говорится в сообщении.
Напомним, 25 февраля этого года стало известно, что в Нур-Султане в следственном изоляторе скончался доставленный накануне (24 февраля) отец Жанболата – активист Дулат Агадил.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.