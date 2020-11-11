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17-летнего Жанболата Агадила убили из-за девушки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:58
17-летнего Жанболата Агадила убили из-за девушки
Фото из открытых источников
17-летнего Жанболата Агадила убили в массовой драке, которая развернулась из-за девушки. Об этом стало известно в ходе расследования, утверждает Telegram-канал truestorykz, передает Azattyq Rýhy.

«Оказалось, что во время конфликта сначала был сделан выстрел в воздух и затем в ходе перепалки Жанболату был нанесен ножевой удар в область подмышки, и он скончался на месте», - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.

Четверо друзей, которые находились рядом с Жанболатом, задержаны и доставлены в РОП района «Сарыарка». По предварительным данным, с противоположной стороны было около 7-8 человек.

Также по предварительным данным, подозреваемые были на двух машинах Mercedes.

Ранее в столичном ДП сообщили, что 10 ноября в 22.56 часов на канал 102 поступило сообщение о массовой драке по ул. Болашак в микрорайоне Коктал. По приезду сотрудников полиции было установлено, что произошел конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку.

В результате двое получили телесные повреждения. Одному из них – 17–летнему Жанболату Агадилову были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезду скорой помощи.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 99 ч. 2 и 293 ч. 3 УК РК.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех участников конфликта. С задержанными проводятся следственные действия.

По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого. Расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля этого года стало известно, что в Нур-Султане в следственном изоляторе скончался доставленный накануне (24 февраля) отец Жанболата – активист Дулат Агадил.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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