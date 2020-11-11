Россия захотела делать вакцину от коронавируса в Казахстане

Россия захотела делать вакцину от коронавируса на территории Казахстана. Такую перспективу обсудили во время телефонного разговора президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, сообщается на сайте Кремля.



В ходе телефонного разговора акцент был сделан на необходимость активизации сотрудничества России и Казахстана в борьбе с пандемией коронавируса.



Российский Минздрав 11 ноября заявил, что в России запускается массовое производство вакцины от коронавируса «Спутник V». В ведомстве сообщили, что препарат уже вышел в гражданский оборот — его начали распространять по регионам страны.



Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в течение ближайших недель.