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Врач назвал простой способ быстрее заснуть

Просмотров:191 Опубликовано: Сегодня, 21:04
Врач назвал простой способ быстрее заснуть
Фото из открытых источников
Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов раскрыл простой способ быстрее заснуть, сообщает Tengrinews.kz.

По словам врача, для этого необходимо съесть что-нибудь сладкое за четыре часа до сна.

"Было показано, что прием пищи с высоким гликемическим индексом, содержащей множество легкоусваиваемых углеводов, за четыре часа до сна ускоряет засыпание по сравнению с пищей, которая не содержит легкоусваиваемых углеводов. Поэтому в целом можно сказать, что сладкое, скорее всего, способствует засыпанию, хотя оно и не очень полезно в других отношениях", - сказал Полуэктов агентству городских новостей "Москва".

Он отметил, что прием сладкой пищи за два часа до сна не привел к аналогичному эффекту.

"В схеме исследования были приемы высокоуглеводистой пищи за четыре часа до укладывания в постель и за два часа до укладывания в постель. Если ее принимали перед самым сном, то эффект был незаметным, а если за четыре часа - заметным в плане улучшения засыпания", - заявил заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней имени Кожевникова.

При этом специалист подчеркнул, что воздействие сладкой пищи на качество сна не доказано.


Источник: Tengrinews.kz
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