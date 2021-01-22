Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии

Причиной крушения в Индонезии пассажирского Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air могла стать неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
По данным знакомых с ходом расследования авиакатастрофы источников, на записи бортового самописца видно, что пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролировал ряд параметров полета самолета. Однако экипаж не стал отключать систему, как положено по инструкции, а попытался восстановить ее работоспособность. Это могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление воздушным судном, пишет издание.
Отмечается также, что самолеты Boeing 737 способны безопасно летать при одном работающем двигателе, и пилоты обучаются действиям в подобных ситуациях.
Ранее сообщалось, что причиной крушения самолета могло стать его прохождение через грозовой фронт, вследствие чего он оказался в зоне сильной турбулентности. Выяснилось, что в момент взлета в радиусе 15 километров была видна облачность, наблюдались сильные осадки и гроза. Видимость же в тот момент составляла около двух километров, что не мешало взлету и посадке. Позже стало известно, что разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air мог разрушиться при ударе о воду.
Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров 9 января, спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Сообщалось, что на борту могли находиться 62 человека, в том числе десять детей. О выживших не сообщается.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.