Уроженка Казахстана стала исполняющей обязанности начальника протокола США

НУР-СУЛТАН, 22 янв — Sputnik. Уроженка Казахстана Асель Робертс стала исполняющей обязанности начальника протокола США, сообщается на сайте американского правительства, передает Sputnik Казахстан.
"Асель К. Роберстс вступила в должность исполняющей обязанности начальника протокола США 20 января 2021 года. Обладая более чем 15-летним опытом в канцелярии начальника протокола, в последнее время была на позиции старшего советника", - указано в сообщении.
Отмечается, что Робертс окончила Школу дипломатической службы имени Эдмунда Уолша Джорджтаунского университета со степенью бакалавра в области международного права и организаций. Владеет русским, казахским и японским языками.
Ранее источник в дипломатических кругах сообщил Sputnik Казахстан, что Асель Робертс (ранее Толенова) работает в протоколе президента США.
Она родилась в Алматинской области в 1976 году. В 1993 году поступила в Джоржтаунский университет, а спустя пять лет – на службу в департамент протокола президента США. В 2014 году она получила должность заместителя начальника департамента.
Сообщалось, что Асель переехала из Казахстана в США в подростковом возрасте и окончила среднюю школу в Америке.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz