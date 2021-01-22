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Уроженка Казахстана стала исполняющей обязанности начальника протокола США

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 11:42
Уроженка Казахстана стала исполняющей обязанности начальника протокола США
Фото: sputnik.kz
НУР-СУЛТАН, 22 янв — Sputnik. Уроженка Казахстана Асель Робертс стала исполняющей обязанности начальника протокола США, сообщается на сайте американского правительства, передает Sputnik Казахстан.

"Асель К. Роберстс вступила в должность исполняющей обязанности начальника протокола США 20 января 2021 года. Обладая более чем 15-летним опытом в канцелярии начальника протокола, в последнее время была на позиции старшего советника", - указано в сообщении.

Отмечается, что Робертс окончила Школу дипломатической службы имени Эдмунда Уолша Джорджтаунского университета со степенью бакалавра в области международного права и организаций. Владеет русским, казахским и японским языками.

Ранее источник в дипломатических кругах сообщил Sputnik Казахстан, что Асель Робертс (ранее Толенова) работает в протоколе президента США.

Она родилась в Алматинской области в 1976 году. В 1993 году поступила в Джоржтаунский университет, а спустя пять лет – на службу в департамент протокола президента США. В 2014 году она получила должность заместителя начальника департамента.

Сообщалось, что Асель переехала из Казахстана в США в подростковом возрасте и окончила среднюю школу в Америке.


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 1 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 12:09
о, свой человек теперь есть в администрации президента США！а с какого она рода？）
 
 

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