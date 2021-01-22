Снятие пенсионных: что происходит с ценами на жильё

Скачка цен на жильё, ажиотажа и массовых спекулятивных манипуляций на фоне ожидания снятия пенсионных пока не наблюдается. Темп прироста умеренный. К такому выводу пришли эксперты сайта Krisha.kz, изучив средние цены предложений в трёх главных городах РК.



В январе 2021 года (по состоянию на 21 декабря) в Нур-Султане за 1 кв. м просили 357 133 тенге. Относительно декабря индекс вырос на 1.5 %.

При этом аналогичная динамика наблюдалась в предыдущем месяце(+1.5 %), а этому предшествовало снижение. Для сравнения: в некоторые периоды 2018, 2019 годов динамика превышала 2 % в месяц.

В целом за последний год прирост составил 5.2 %. Ценовой максимум приходился на октябрь, минимум — на январь 2020 года. Сейчас показатель соответствует январю 2016 года.

Годовая динамика в 2019-м была ниже, в пределах 2 %, в 2018-м — 3 %, однако явной дестабилизации не наблюдается.



В Алматы квадратный метр оценивается продавцами в среднем в 466 133 тенге — на 1.8 % дороже, чем в декабре. Максимальный прирост приходился на март (+2.8 %), апрель (+2.7 %) и октябрь (+ 2.7 %). В отличие от Нур-Султана, восходящая динамика здесь более стабильна, и за год единица площади подорожала на 10.8 %. В 2019-м показатель роста цен был выше и равнялся 12.7 % за год.



В Шымкенте квадратный метр предлагают по 312 367 тенге — на 2.6 % дороже, чем в декабре. При этом в декабре прирост равнялся 3.2 %, в октябре — 3.9 %, а в марте — 3 %.

За год индекс вырос на четверть, но произошло это не на фоне ожидания выплат. Стабильная положительная динамика наблюдается здесь, как и во многих других городах, с 2018 года и скорее связана с восстановлением рынка после курсового кризиса и дедолларизации в 2015–2017 годах.



Впрочем, нельзя отрицать, что некоторое оживление на рынке всё же наблюдается. Выборочный опрос продавцов показал, что интересоваться объектами стали чаще, при этом у большинства покупателей уже имеется основная часть накоплений. Таким образом, можно говорить о реализации отложенного спроса. Покупатели в свою очередь подчёркивают, что продавцы стали более осторожны в торге, но всё ещё идут на уступки.



Рынок не дестабилизировался по нескольким причинам. Главная из них — круг потенциальных участников не так широк, как кажется. По предварительной информации, примерно у трети вкладчиков, которым доступна возможность снятия, на счету менее миллиона. Ещё треть располагает незначительной суммой 2-3 млн тенге. Эти ресурсы, скорее всего, останутся ждать своего часа либо будут направлены на погашение ипотеки. В конечном итоге тех, кто и так планировал улучшить жилищные условия и при этом имеет для этого значительные сбережения, остаётся не так много.



Волна реализации отложенного спроса возможна, но частично сделки будут альтернативными (когда вместо одной квартиры покупается другая). Такая ситуация не должна экстремально дестабилизировать рынок. При этом в некоторой степени усилится конкуренция, на рынке станет больше ликвидных вариантов, которые заинтересуют покупателей.



Разумеется, объективно оценить влияние на рынок пока не представляется возможным. Krisha.kz продолжит следить за ситуацией.



Более подробный обзор по всем городам РК выйдет в конце января.