Дополнительные карантинные места откроют на Тенгизе

На Тенгизском месторождении в Атырауской области откроют дополнительные карантинные места. Такое поручение дал главный санитарный врач региона, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".



"ТОО "Тенгизшевройл", оперативному штабу на Тенгизе, руководителям подрядных организаций и всем иным предприятиям на территории деятельности ТОО "Тенгизшевройл" обеспечить выполнение плана мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди работников, работающих вахтовым методом. Разработать подрядными компаниями детальный план мероприятий по локализации очагов COVID-19. Открыть дополнительные карантинные места на Тенгизском месторождении для изоляции больных коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением. Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающим вахтовым методом обеспечить строгое выполнение ограничительных и карантинных мер", - говорится в постановлении Мадениета Танауовым.



На Тенгизском месторождении число инфицированных коронавирусом превысило 800 человек.