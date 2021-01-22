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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Навального хотят посадить на 13 лет - Bloomberg

Просмотров:1181 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Навального хотят посадить на 13 лет - Bloomberg
Фото: / AFP / Getty Images
Власти России намерены посадить оппозиционного политика Алексея Навального на 13 лет. Об этом написал bloomberg со ссылкой на источники, близкие к администрации Путина, передает zakon.kz.

Со ссылкой на два источника, пожелавших остаться анонимными, издание пишет, что Кремль намерен продержать Навального в тюрьме несколько лет.

Он может получить до 3,5 лет на судебном заседании, назначенном на 2 февраля. И еще одно дело в работе, которое может добавить еще 10 лет.
Bloomberg

Источники заявляют, что на такие меры Кремль может пойти, поскольку считает, что Навальный работает от имени западных правительств.

Власти надеются, что инициируемое Навальным протестное движение потеряет направление, когда он окажется в тюрьме, - пишет издание.

17 января Навальный вернулся из Германии в России. Из аэропорта Шереметьево его доставили в ОВД в Химках, где сразу прошел суд. Оппозиционера арестовали на 30 суток. 29 января должно было состояться заседание, на котором рассмотрят нарушение им режима испытательного срока и замену условного на реальный срок. 14 января стало известно, что Навального объявили в розыск из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В конце ноября в отношении Навального проводились первоначальные розыскные действия. Речь шла об уголовном деле "Ив Роше", по которому политика осудили на 3,5 года условно.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 7 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 19:14
Цитата: Thornhill
Россияне же хотят, чтобы в стране правил закон, а не прикорытники,

Ну и? Не будет Путина так эти миллиардеры куда то денутся?-))) Ну получат они власть и будет запад снова руками этих безмозглых миллиардеров крутить свои дела как было в 90-х. Спасибо, такой вариант больше не устраивает. Вот этой тухлой оппозиции и мамкиным революционерам и надо выходить за законы с конкретными фактами и документами а не с текстами по бумажкам, какими то дворцами и прочим бредом.
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 19:06
Цитата: Thornhill
За Навальным стоят антипутинские миллиардеры,


Нам то по барабану у нас своего хоть отбавляй.

Цитата: Thornhill
В России нет судов, там суд это часть исполнительной системы.


Мы тоже где то рядом.
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:08
Цитата: master_kz
Разве кроме суда кто то имеет право ограничивать свободу?

В России нет судов, там суд это часть исполнительной системы. Судье сказали посадить и он по любому обязан его посадить.
Цитата: Guz
Скандальный блогер и не более того и не много ли к нему внимания?

За Навальным стоят антипутинские миллиардеры, Навального поддерживают миллионы россиян, это огромная команда. Идёт война между путинской и антипутинскими мафиями. Россияне же хотят, чтобы в стране правил закон, а не прикорытники, которые в своих руках сконцентрировали силовиков для защиты своей власти от народа.
 
-2
  • TU-154
  • saktau
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  • ЁмоЁ
  • Лия
 Guz (Посетители) Сегодня, 16:33
Скандальный блогер и не более того и не много ли к нему внимания?
Так и Караулова можно прикопать неглубоко и Дудя,а заодно и украинского Гардона до кучи их тоже власть ненавидит.
 
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 damik (Посетители) Сегодня, 15:11
За Россию обидно
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:18
Кремль намерен продержать Навального в тюрьме несколько лет.

А это как? Разве кроме суда кто то имеет право ограничивать свободу? Ох уж этот блумберг-))
 
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 saktau (Посетители) Сегодня, 14:03
Конечно власть не оставить в покое пока Лешка не умрет. Но правда с ним поэтому и сила с ним.
 
 

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