Навального хотят посадить на 13 лет - Bloomberg

Власти России намерены посадить оппозиционного политика Алексея Навального на 13 лет. Об этом написал bloomberg со ссылкой на источники, близкие к администрации Путина, передает zakon.kz.



Со ссылкой на два источника, пожелавших остаться анонимными, издание пишет, что Кремль намерен продержать Навального в тюрьме несколько лет.



Он может получить до 3,5 лет на судебном заседании, назначенном на 2 февраля. И еще одно дело в работе, которое может добавить еще 10 лет.

Bloomberg



Источники заявляют, что на такие меры Кремль может пойти, поскольку считает, что Навальный работает от имени западных правительств.



Власти надеются, что инициируемое Навальным протестное движение потеряет направление, когда он окажется в тюрьме, - пишет издание.



17 января Навальный вернулся из Германии в России. Из аэропорта Шереметьево его доставили в ОВД в Химках, где сразу прошел суд. Оппозиционера арестовали на 30 суток. 29 января должно было состояться заседание, на котором рассмотрят нарушение им режима испытательного срока и замену условного на реальный срок. 14 января стало известно, что Навального объявили в розыск из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В конце ноября в отношении Навального проводились первоначальные розыскные действия. Речь шла об уголовном деле "Ив Роше", по которому политика осудили на 3,5 года условно.