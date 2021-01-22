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Над «Эхом Москвы» нависла угроза лишения лицензии за призывы к насилию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:06
Над «Эхом Москвы» нависла угроза лишения лицензии за призывы к насилию
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Над радиостанцией «Эхо Москвы» нависла угроза лишения лицензии за публикации, в которых будут найдены сообщения, квалифицируемые как призывы к насилию, передает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

По его словам, компетентные органы в настоящее время изучают, какие меры можно применить в отношении средства массовой информации. «Рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции "Эхо Москвы" за пропаганду насильственных действий», — подчеркнул источник.

Ранее представители Роскомнадзора сообщили, что социальные сети частично удалили призывы к участию в незаконных массовых акциях. По данным ведомства, во «ВКонтакте» и YouTube стерты около 50 процентов таких сообщений, в TikTok — 38 процентов, а в Instagram — 17 процентов.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что с помощью зачисток ведомство пытается пресечь вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Регулятор обещал штрафовать TikTok, YouTube, «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram за подобные публикации на своих страницах.

Ранее Генпрокуратура заявила, что силовые структуры будут пресекать незаконные акции 23 января.


Источник: lenta.ru
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