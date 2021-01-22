Сколько денег нужно человеку для счастья, выяснили ученые

Ученые выяснили, существует ли определенный скромный порог, по преодолении которого доход перестает иметь значение для человека, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на StudyFinds.



Старший научный сотрудник Penn’s Wharton School при Пенсильванском университете в США Мэттью Киллингсворт создал специальное мобильное приложение, в котором все желающие могли пройти социологический опрос, отвечая на вопросы: "Как вы себя чувствуете сейчас?", "Насколько вы в целом довольны своей жизнью?".



В исследовании приняли участие более 33 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет. В течение дня они давали оценку своему состоянию и удовлетворенности жизнью по шкале от "очень плохо" до "очень хорошо".



По словам Киллингсворта, он рассчитал средний уровень благосостояния каждого человека, проанализировав его связь с доходом. Он также пытался подтвердить выводы раннего исследования, в котором говорилось, что деньги перестают иметь значение, когда годовой доход семьи достигает 75 тысяч долларов (около 31 миллиона тенге).



Однако результаты опроса опровергли ранние утверждения. Оказалось, что такого порога, по преодолении которого доход перестает иметь значение для человека, просто не существует.



"Мы утверждаем, что два человека, зарабатывающие 25 тысяч и 50 тысяч долларов, будут иметь такую ​​же разницу в уровне благосостояния, как двое зарабатывающих 100 тысяч и 200 тысяч долларов, соответственно. Другими словами, пропорциональные различия в доходах одинаковы для всех", - пояснил ученый.



Кроме того, Киллингсворт установил, что ощущение счастья напрямую зависит от уровня доходов - чем они выше, тем сильнее ощущение благополучия. Это связано с тем, что чем больше денег имеет человек, тем сильнее его чувство контроля над жизнью.



Несмотря на результаты, исследователь посоветовал не определять успех в денежном выражении.