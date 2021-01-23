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На митинге в Екатеринбурге закидали полицию снежками — видео

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 21:29
На митинге в Екатеринбурге закидали полицию снежками — видео
Кадр видео
Это стало реакцией на задержание особо активных участников акции.

В Екатеринбурге на несогласованном митинге его участники устроили провокацию — стали закидывать сотрудников правоохранительных органов снежками. Видео инцидента есть в распоряжении Лайфа.

Таким образом митингующие отреагировали на задержание нескольких участников акции протеста. Сотрудники ОМОНа встали живым щитом.



Как сообщал Лайф, ранее полиция пообещала привлекать к ответственности за призывы к незаконным акциям 23 января. Уголовное дело по факту призывов к беспорядкам завели в Татарстане, а СК возбудил дело о вовлечении детей в незаконные акции протеста.



Источник: L!FE
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