В инструкции к "Спутнику V" появилось новое предупреждение

В инструкции к российской вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение. Как следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины, "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.



"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями", - говорится в инструкции.



Ранее врач Боткинской больницы перечислила побочные эффекты вакцины "Спутник V".



Напомним, как сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, Казахстан начнет вакцинацию от коронавируса 1 февраля. По его словам, планируется подписание договора между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российском фондом прямых инвестиций на поставку первой партии в 20 тысяч доз вакцины "Спутник V".