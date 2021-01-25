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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В инструкции к "Спутнику V" появилось новое предупреждение

Просмотров:626 Опубликовано: Сегодня, 09:36
В инструкции к "Спутнику V" появилось новое предупреждение
©REUTERS
В инструкции к российской вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение. Как следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины, "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.

"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями", - говорится в инструкции.

Ранее врач Боткинской больницы перечислила побочные эффекты вакцины "Спутник V".

Напомним, как сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, Казахстан начнет вакцинацию от коронавируса 1 февраля. По его словам, планируется подписание договора между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российском фондом прямых инвестиций на поставку первой партии в 20 тысяч доз вакцины "Спутник V".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 12:12
...ну тогда всё ясно... почему сам министр здравоохранения Алексей Цой не рискнул себе ставить эту вакцину...она как и зарубежный аналог может вызывать различные побочные эффекты....не спасибо конечно...но пусть себе сначала ставят чиновники и депутаты....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • касым
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:08
Этот министр после своего отказа от вакцинации ещё не в отставке?
 
 

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