Астана. 25 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Рост цен на яйца и мясо курицы вызван удорожанием кормов, которые составляют до 70% их себестоимости, заявил президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов.
«Главная часть себестоимости в мясе птицы и яйца – это корма, где они составляют до 70%», - прокомментировал Шарипов в понедельник вопрос КазТАГ о причинах роста цен на куриные яйца с примерно Т450 до Т600 в розничной торговле.
По его словам, на сегодня зерно выросло в цене почти в 2,2 раза.
«Если в 2019 году пшеница стоила Т46 тыс., то сейчас стоит более Т100 тыс. Кукуруза (подорожала – КазТАГ) в 1,5 раза, масленичные культуры, особенно, соевые жмыхи, выросли в три раза с Т90 тыс. до Т270 тыс.», - сказал глава союза.
К тому же, по его данным, Казахстан импортирует ветеринарные препараты, племенной молодняк, минеральные добавки, оборудование за валюту.
Также, рост цен обусловлен сохраняющимися системными проблемами в отрасли, к которым в первую очередь относятся высокая производственная себестоимость из-за постоянно растущих цен на зерно, так как отсутствует государственный фуражный фонд.
«В Казахстане нет племенной базы и поэтому производители вынуждены завозить за валюту племенных суточных цыплят мясного и яичного направления из-за пределов РК», - отметил Шарипов.
Правительство, по его мнению, должно регулировать цены. Нужна поддержка государством производителя и зерна, и животноводческой продукции, например, выделение средств из бюджета для удешевления стоимости кормов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.