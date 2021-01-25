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Рост цен на яйца и мясо курицы вызван удорожанием кормов

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 10:51
Рост цен на яйца и мясо курицы вызван удорожанием кормов
Фото из открытых источников
Астана. 25 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Рост цен на яйца и мясо курицы вызван удорожанием кормов, которые составляют до 70% их себестоимости, заявил президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов.

«Главная часть себестоимости в мясе птицы и яйца – это корма, где они составляют до 70%», - прокомментировал Шарипов в понедельник вопрос КазТАГ о причинах роста цен на куриные яйца с примерно Т450 до Т600 в розничной торговле.

По его словам, на сегодня зерно выросло в цене почти в 2,2 раза.

«Если в 2019 году пшеница стоила Т46 тыс., то сейчас стоит более Т100 тыс. Кукуруза (подорожала – КазТАГ) в 1,5 раза, масленичные культуры, особенно, соевые жмыхи, выросли в три раза с Т90 тыс. до Т270 тыс.», - сказал глава союза.

К тому же, по его данным, Казахстан импортирует ветеринарные препараты, племенной молодняк, минеральные добавки, оборудование за валюту.

Также, рост цен обусловлен сохраняющимися системными проблемами в отрасли, к которым в первую очередь относятся высокая производственная себестоимость из-за постоянно растущих цен на зерно, так как отсутствует государственный фуражный фонд.

«В Казахстане нет племенной базы и поэтому производители вынуждены завозить за валюту племенных суточных цыплят мясного и яичного направления из-за пределов РК», - отметил Шарипов.

Правительство, по его мнению, должно регулировать цены. Нужна поддержка государством производителя и зерна, и животноводческой продукции, например, выделение средств из бюджета для удешевления стоимости кормов.


Источник: kaztag.kz
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