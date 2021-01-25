"Найди меня": систему для отслеживания детей запустят в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 25 янв — Sputnik. В Казахстане планируют внедрить трекинговую систему отслеживания детей, рассказал официальный представитель министерства внутренних дел Казахстана Нурдильда Ораз, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.



"Хотел бы отметить планируемые пилотные проекты, которые будут реализованы министерством в этом году. Это система детской безопасности "Найди меня", позволяющей отслеживать местоположение ребенка", - рассказал Ораз на брифинге.



"Найди меня" — мобильное приложение по мониторингу трекеров, работающих в сети Bluetooth.



"Приложение устанавливается на смартфоны родителей, а трекеры можно прикрепить к одежде ребенка или на школьные рюкзаки. В случае утери связи с ребенком, родитель включает в приложении режим поиска маяка трекера", - добавил Нурдильда Ораз.



Он отметил, что система будет интегрирована с центром оперативного управления, а, значит, сигнал о розыске ребенка автоматически будет поступать в полицию.



Среди других планируемых проектов МВД:



- устройства экстренного вызова - "Кнопка SOS", при нажатии на которую можно будет передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью в полицию;

- мобильное приложение 102, с помощью которого также можно будет сообщить о правонарушении, подать заявление или обращение не только посредством телефонной связи но и мессенджеров и социальных сетей.