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"Найди меня": систему для отслеживания детей запустят в Казахстане

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 12:24
"Найди меня": систему для отслеживания детей запустят в Казахстане
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 25 янв — Sputnik. В Казахстане планируют внедрить трекинговую систему отслеживания детей, рассказал официальный представитель министерства внутренних дел Казахстана Нурдильда Ораз, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

"Хотел бы отметить планируемые пилотные проекты, которые будут реализованы министерством в этом году. Это система детской безопасности "Найди меня", позволяющей отслеживать местоположение ребенка", - рассказал Ораз на брифинге.

"Найди меня" — мобильное приложение по мониторингу трекеров, работающих в сети Bluetooth.

"Приложение устанавливается на смартфоны родителей, а трекеры можно прикрепить к одежде ребенка или на школьные рюкзаки. В случае утери связи с ребенком, родитель включает в приложении режим поиска маяка трекера", - добавил Нурдильда Ораз.

Он отметил, что система будет интегрирована с центром оперативного управления, а, значит, сигнал о розыске ребенка автоматически будет поступать в полицию.

Среди других планируемых проектов МВД:

- устройства экстренного вызова - "Кнопка SOS", при нажатии на которую можно будет передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью в полицию;
- мобильное приложение 102, с помощью которого также можно будет сообщить о правонарушении, подать заявление или обращение не только посредством телефонной связи но и мессенджеров и социальных сетей.


Источник: sputniknews.kz
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