Казахстанцам сильно упростили процесс переоформления автомобилей

В Казахстане теперь для переоформления автомобиля необязательно ездить в спецЦОН. По словам министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, для этого достаточно иметь приложение Kaspi.kz, передает Liter.kz.
По словам Мусина, чтобы побороть хаос в специализированных ЦОНах, он и его команда пришли к мнению, что необходимо перевести услуги в онлайн.
«Посмотрел электронную услугу, как она сделана на eGov, сам попытался и переоформил авто в онлайн. На это ушло два часа, при наличии консультанта рядом. Поэтому, предложил МВД пересмотреть полностью процесс и вывести эту услугу на сторонние сервисы типа Kaspi.kz, Homebank, Сбербанк и другие», — написал он в Facebook.
Ведомство совместно с АО НИТ, КАП МВД после четырех месяцев тестирования запускают онлайн услугу перерегистрации автомобиля через мобильное приложение Kaspi.kz.
«Теперь для того чтобы переоформить авто, необязательно ехать в спецЦОН. Просто заходите в приложение Kaspi.kz и банков в раздел госуслуги и переоформляйте авто. Халык банк сейчас работает над такой же услугой, но переоформление авто продаваемого в кредит», — уточнил глава ведомства.
Ранее Багдат Мусин рассказал об обновлениях мобильного приложения «Электронного правительства». По его словам, теперь для регистрации не обязательно иметь ЭЦП.
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