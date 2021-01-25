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Казахстанцам сильно упростили процесс переоформления автомобилей

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 19:29
Казахстанцам сильно упростили процесс переоформления автомобилей
Фото: kolesa.kz
В Казахстане теперь для переоформления автомобиля необязательно ездить в спецЦОН. По словам министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, для этого достаточно иметь приложение Kaspi.kz, передает Liter.kz.

По словам Мусина, чтобы побороть хаос в специализированных ЦОНах, он и его команда пришли к мнению, что необходимо перевести услуги в онлайн.

«Посмотрел электронную услугу, как она сделана на eGov, сам попытался и переоформил авто в онлайн. На это ушло два часа, при наличии консультанта рядом. Поэтому, предложил МВД пересмотреть полностью процесс и вывести эту услугу на сторонние сервисы типа Kaspi.kz, Homebank, Сбербанк и другие», — написал он в Facebook.

Ведомство совместно с АО НИТ, КАП МВД после четырех месяцев тестирования запускают онлайн услугу перерегистрации автомобиля через мобильное приложение Kaspi.kz.

«Теперь для того чтобы переоформить авто, необязательно ехать в спецЦОН. Просто заходите в приложение Kaspi.kz и банков в раздел госуслуги и переоформляйте авто. Халык банк сейчас работает над такой же услугой, но переоформление авто продаваемого в кредит», — уточнил глава ведомства.

Ранее Багдат Мусин рассказал об обновлениях мобильного приложения «Электронного правительства». По его словам, теперь для регистрации не обязательно иметь ЭЦП.


Источник: liter.kz
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