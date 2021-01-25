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Жовтис о приостановке работы правозащитных НПО в РК: Могли повлиять Беларусь и Навальный

Просмотров:420 Опубликовано: Вчера, 20:17
Жовтис о приостановке работы правозащитных НПО в РК: Могли повлиять Беларусь и Навальный
Фото КазТАГ
Алматы. 25 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Политическим виражом назвал директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) Евгений Жовтис приостановление деятельности ряда правозащитных организаций в Казахстане.

«Сегодня приостановили деятельность не только Бюро. Сегодня приостановили деятельность «Международной правовой инициативы» Амангельды и Айны Шорманбаевых, 15 числа приостановили деятельность «Эха» Павла Лобачева. Так что, мы не первые. Это кампания. Тут никаких нет сомнений, мы имеем дело с неким политическим разворотом, потому что это имеет отношение к чистой политике, это никакое не нарушение налогового законодательства, которые можно было бы рассматривать серьезно. Это какой-то политический вираж, куда он движется и что хотят, пока не очень понятно. И мы оказались под этим давлением, под достаточно серьезным прессингом», - сказал Жовтис агентству КазТАГ в понедельник.

По его мнению, на решение о приостановлении деятельности Бюро повлиял целый ряд причин.

«30 числа мы проводили пресс-конференцию, мы зачитали наше заявление. Там были семь организаций, мы достаточно четко все изложили, и потом это все шло в достаточно вялотекущем режиме, потому что мы писали какие-то объяснения, ходатайства, а рассмотрение самих дел все время переносилось. И как я понимаю, это было прямо связано с выборами. До выборов они этого делать не хотели и убеждали наших западных коллег, что они тут никого не собираются ни приостанавливать, ни штрафовать. Выборы прошли, я думаю, что было раздражение, что выборы не признали политически конкурентными выборами, потом до этого события белорусские, события, связанные с Навальным – я думаю, что все это вместе привело к решению о штрафах и приостановлению деятельности», - отметил он.

Правозащитник отметил, что это самое жесткое давление, с которым Бюро сталкивается с 1993 года.

«Решение пока в силу не вступило. Никто нас с завтрашнего дня приостановить не может. Мы, конечно, все это будем обжаловать сначала в департамент госдоходов, потом в специализированный межрайонный административный суд, потом мы обязательно будем обжаловать в апелляционный суд, если будем проигрывать. Но на горизонте исключать теперь ничего нельзя. Поначалу я не видел серьезной угрозы, сейчас я ничего исключать не могу, потому что уровень беззакония просто зашкаливает. С таким не сталкивался, это самое серьезное давление на нас с 1993 года, такого жесткого давления я еще не видел», - сказал он.

Напомним, 30 ноября 2020 года правозащитники и НПО Казахстана заявили об единовременной «атаке» со стороны госорганов, в частности – со стороны налоговых службы. Авторы заявления связали «атаку» с политическими событиями, в частности – с шедшей тогда подготовкой к выборам в мажилис. США выразили обеспокоенность действиями властей, а ведущие правозащитные организации мира Amnesty International, Front Line Defenders, Human Rights Watch и International Partnership for Human Rights заявили, что госорганы Казахстана должны прекратить давление на НПО и правозащитников. 25 января стало известно, что налоговые органы приостановили работу КМБПЧ на три месяца.


Источник: КазТАГ
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