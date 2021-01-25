Популярный парикмахер раскрыл главную ошибку при мытье головы. На ролик, опубликованный на его YouTube-канале, обратили внимание журналисты The Sun.
Американский стилист Брэд Мондо (Brad Mondo), на страницу которого в Instagram подписаны почти два миллиона человек, рассказал подписчикам о правильном способе мытья волос. Специалист объяснил, что часто люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. По его словам, таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к их выпадению.
«Многие во время мытья спутывают волосы, пытаясь как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы. Некоторые даже скрабируют голову ногтями, но так делать нельзя», — пояснил Мондо и порекомендовал наносить очищающее средство не круговыми движениями, а из стороны в сторону. «Движения из стороны в сторону — наиболее щадящие», — добавил эксперт.
Кроме того, парикмахер объяснил, что независимо от длины волос необходимо использовать количество шампуня размером с две монеты и наносить его только на корни волос. Вдобавок, по словам Мондо, во время мытья головы вода должна быть теплой, а не холодной или горячей.
Ранее в декабре 2020 года парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы. Пользовательница под никнеймом amy.does.some.hair показала на видео правильную технику мытья волос. Необходимо нанести шампунь на руки и равномерно распределить его по коже головы, затем помассировать ее подушечками пальцев.
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