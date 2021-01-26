О введении жесткого карантина высказался Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой на расширенном заседании Правительства рассказал о ситуации по КВИ в Казахстане, передает zakon.kz.



В Казахстане выздоровело 87% пациентов с начала пандемии. Министерство ежедневно проводит мониторинг согласно матрице. В Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях нет должного контроля над ситуацией. В этой связи нужно обеспечить контроль соблюдения мер. В декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост заболеваемости. В январе рост заболеваемости отмечается во всех регионах, кроме ВКО, - сказал он.



Сформирован двухмесячный запас средств, 10 млн масок. приняты меры для доступа населения к медпомощи с учетом роста заболеваемости КВИ. С 1 февраля планируется старт вакцинации. До конца года прогнозно вакцинируют 6 млн казахстанцев. В настоящее время завершается подготовка к вакцинации. В целях системного учета разработан электронный паспорт вакцинации, имеется возможность внесения информации вручную.



Составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года при сохранении действующих мер. Вероятный пик возможен в конце марта. При сохранении действующих мер, вероятность регистрации до 3 тыс. (случаев заболевания) возможна уже в конце марта, занятость коечного фонда может достичь 24 тыс. коек. При пессимистичном сценарии регистрация может быть до 9 тысяч в сутки. Занятость коечного фонда до 45 тысяч коек. Во избежание перегрузки возможно введение жесткого карантина. По прогнозным расчетам вакцинация 2 млн человек в первом полугодии поможет уменьшить до 40 тысяч регистрируемых случаев, - отметил Цой.