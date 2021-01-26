«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Января
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.67 KZT
  • €1 = 510.99 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

О введении жесткого карантина высказался Цой

Просмотров:3018 Опубликовано: Сегодня, 11:06
О введении жесткого карантина высказался Цой
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения Алексей Цой на расширенном заседании Правительства рассказал о ситуации по КВИ в Казахстане, передает zakon.kz.

В Казахстане выздоровело 87% пациентов с начала пандемии. Министерство ежедневно проводит мониторинг согласно матрице. В Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях нет должного контроля над ситуацией. В этой связи нужно обеспечить контроль соблюдения мер. В декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост заболеваемости. В январе рост заболеваемости отмечается во всех регионах, кроме ВКО, - сказал он.

Сформирован двухмесячный запас средств, 10 млн масок. приняты меры для доступа населения к медпомощи с учетом роста заболеваемости КВИ. С 1 февраля планируется старт вакцинации. До конца года прогнозно вакцинируют 6 млн казахстанцев. В настоящее время завершается подготовка к вакцинации. В целях системного учета разработан электронный паспорт вакцинации, имеется возможность внесения информации вручную.

Составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года при сохранении действующих мер. Вероятный пик возможен в конце марта. При сохранении действующих мер, вероятность регистрации до 3 тыс. (случаев заболевания) возможна уже в конце марта, занятость коечного фонда может достичь 24 тыс. коек. При пессимистичном сценарии регистрация может быть до 9 тысяч в сутки. Занятость коечного фонда до 45 тысяч коек. Во избежание перегрузки возможно введение жесткого карантина. По прогнозным расчетам вакцинация 2 млн человек в первом полугодии поможет уменьшить до 40 тысяч регистрируемых случаев, - отметил Цой.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 babe (Посетители) Сегодня, 11:14
mer,
Каждый занят своим делом , своими целями, своим распилом, своей выгодой.
 
-2
  • mer
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Xoxma80
  • master_kz
  • Космос
  • zhanino
  • Empro
 G32 (Посетители) Сегодня, 11:12
В Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях нет должного контроля над ситуацией.


Ау! В Мангистауской области тоже нет абсолютно никакого контроля! Кафешки работают до утра, все ходят без масок, санитайзеров нигде нет!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • Xoxma80
 mer (Посетители) Сегодня, 11:07
Министерство ежедневно проводит мониторинг согласно матрице...что курят?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика