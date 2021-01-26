Количество служебных авто для чиновников сократят в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сократить количество служебных автомобилей для казахстанских чиновников, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных органов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется более шести миллионов тенге в год", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.



По словам Токаева, в ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта.



"И этот опыт у нас используется в ряде учреждений. В частности акимате столицы. Такой подход прошел успешную апробацию в фонде "Самрук-Казына". Это позволило значительно сократить число служебных автомашин и снизить административные расходы на 1,5 миллиарда тенге.



Поручаю правительству совместно с Управлением делами Президента внести предложения по новой схеме обеспечения руководителей госорганов служебным автотранспортом, который нуждается в серьезном сокращении", - добавил Президент страны.