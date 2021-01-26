Токаев - Келимбетову: Времени нет, нужны решения

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к председателю Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрату Келимбетову, поручив продумать решения по концепции "слышащего государства", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Токаев отметил, что Агентство по стратегическому планированию и реформам должно стать поставщиком научно обоснованных, выверенных, причем всесторонне проработанных предложений.



"В рамках реализации концепции "слышащего государства" необходимо поддерживать постоянный обмен мнениями между властью и обществом. Поэтому я прошу вас, Кайрат Нематович, во-первых, наладить постоянный диалог с независимыми экспертами.



В то же время нам нужны выверенные практические решения. Я подчеркиваю, именно решения. Сейчас времени для дискуссий, для произнесения речей совершенно нет. Нам нужен успех. Успех по линии вашего ведомства", - сказал Президент на расширенном заседании правительства.