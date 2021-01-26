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Токаев поручил сдерживать цены на жилье

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 13:46
Токаев поручил сдерживать цены на жилье
Фото из открытых источников
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проведения разъяснительной работы госорганов с населением и застройщиками, чтобы ограничивать спекулятивные операции на рынке недвижимости, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Начата практическая реализации моей инициативы по использованию пенсионный накоплений для улучшения жилищный условий казахстанцев. Теперь необходимы действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости. Об этом уже сейчас везде пишут, что, дескать, цены на недвижимость имеют тенденцию к повышению. Госорганам важно проводить разъяснительную работу с населением и застройщиками, ограничивать спекулятивные операции на рынке", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

"Повышение доступности жилья. Нами запущена жилищная программа "5-10-20". Она вызвала большой интерес со стороны населения. Уже предоставлено более 5 тысяч займов. В рамках этой программы в регионах строится доступное, кредитное жилье. Но намечается или во всяком случае проявляются низкие темпы ее реализации. Введено в строй 9,5 тысяч квартир или всего 56 процентов от плана", - добавил Президент.

Он поручил правительству в двухнедельный срок внести новый пакет предложений по совершенствованию жилищной политики.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 14:27
Надо сначала отменить все государственные льготные программы, тогда цены на жилье станут фактический рыночно-доступными, после чего фиксируйте цены и только тогда надо запускать льготные программы
 
 

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