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Глава банка в Костанайской области проиграл деньги клиентов у букмекеров

Просмотров:1591 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Глава банка в Костанайской области проиграл деньги клиентов у букмекеров
Фото: tobolinfo.kz
Бывший начальник отделения «Евразийского банка» из Житикары, который сбежал из Казахстана с 205 тысячами евро, признался, что проиграл деньги клиентов на ставках в букмекерских конторах, передает «ТоболИнфо».

В Житикаринском районном суде (Костанайская область) продолжается суд над экс-начальником местного отделения «Евразийского банка» Мырзабаем Шалбаевым. Он рассказал, как пришел к решению украсть 205 тысяч евро и скрыться в России.

По словам Мырзабая Шалбаева, в 2019 году он начал делать ставки в букмекерских конторах. Как выяснилось, прогнозист из него не лучший – сначала он проигрывал свои деньги, а потом решил, что можно «позаимствовать» средства со счетов клиентов и вернуть с выигрыша.

Однако и тут он проиграл. Согласно материалам дела, он трижды переводил крупные суммы со счетов клиентов на свой личный: 7,2 млн тенге, 10,3 млн тенге, 7,2 млн тенге.

«Сначала я тратил на это небольшие деньги, но меня затянуло. Это был замкнутый круг. Я не отдавал отчет своим действиям. Был адреналин и страх. Когда я первый раз перевел деньги на свой счет, понял, что пути назад нет. Я должен выиграть и вернуть. Когда не получилось, я запланировал забрать 205 тысяч евро из хранилища банка и закинуть их на счета клиентов», – заявил Мырзабай Шалбаев.

Для этого он запросил у головного офиса крупную сумму денег якобы для клиента, который хочет обналичить средства в отделении банка. В конце рабочего дня, когда нужно было положить эти 205 тысяч в мешок и отправить в сейф, Шалбаев спрятал их за ящик. За деньгами он вернулся позже. Тогда он и попал под камеры видеонаблюдения.

«Я поехал в Костанай на такси, хотел там деньги обменять на тенге и перевести клиентам. В банке была очередь. Мне уже стали звонить с работы, искать. Я испугался, запаниковал и решил уехать в Россию. Перед этим я закинул 700 тысяч тенге маме на карту, закрыл три своих кредита и один тетин, на 300 тысяч тенге. Эти действия я выполнял на автомате, не осознавал. Уехать было спонтанным решением. Границу с РФ я пересек законно, выкинул все симки, купил в Челябинске новый телефон и ноутбук. Просто бесцельно там проводил время, новости не читал», – рассказывает подсудимый.

Ранее стало известно, что начался суд в отношении работника банка, который скрылся с 205 тысячами евро в России. «Евразийский банк» подал иск о возмещении 68,5 тысяч евро и 6 млн тенге.


Источник: liter.kz
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