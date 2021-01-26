В Windows появится защита от воров

В Windows 10X будет добавлена защита от кражи устройства. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.



Изучившие ранние сборки операционной системы специалисты обнаружили в ОС встроенную защиту. В случае, если пользователь попытается сбросить настройки Windows до заводских параметров и стереть информацию с накопителя, система попросит его ввести пароль или пин-код. Ввод кода подтверждения является обязательным. Функцию «Защиту от кражи» (Anti-theft protection) можно активировать в настройках Windows.



В актуальных версиях Windows подобная функция отсутствует. Таким образом, любой получивший доступ к компьютеру может зайти в настройки и стереть всю информацию с устройства.



Журналисты предположили, что защита от воров будет особенно востребована в Windows 10X, так как эта система, в первую очередь, ориентирована на портативные компьютеры. Тем не менее, авторы ожидают появление аналогичной функции в стационарных версиях Windows 10.



Ранее специалисты выяснили, что в 10X будет добавлена поддержка 32-битных программ. После активации указанной функции пользователи смогут устанавливать на компьютер неподписанные разработчиком приложения.



Выход Windows 10X запланирован на середину 2021 года. В первую очередь она будет предназначена для слабопроизводительных ноутбуков, затем в ОС появится поддержка устройств с двумя экранами.