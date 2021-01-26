У 30-летнего полицейского повреждены ткани головного мозга.



В Воронежской области пьяный автомобилист воткнул отвёртку в глаз инспектору ДПС. Об этом в редакцию «МОЁ! Online» сообщил читатель. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД.



В субботу, 23 января, в 14:30 на улице Степной в селе Заброды Калачеевского района экипаж ДПС заметил на обочине «ГАЗель». За рулём автомобиля был 39-летний местный житель. У него были признаки алкогольного опьянения.



Сотрудники ДПС предложили мужчине пройти освидетельствование в патрульном автомобиле. Тот согласился, сел на переднее сиденье патрульной «Лады Весты», а затем нанёс инспектору ДПС удар в глаз отвёрткой, которую хранил в кармане куртки.



30-летний полицейский получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга. Его здоровью нанесён тяжкий вред. Сейчас он находится в больнице.



Против 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ему грозит пожизненное лишение свободы.



Также подозреваемого привлекли к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян. В выдыхаемом им воздухе было 0,916 миллиграммов паров алкоголя на литр.