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В Воронежской области пьяный автомобилист воткнул отвёртку в глаз инспектору ДПС

Просмотров:362 Опубликовано: Сегодня, 19:12
В Воронежской области пьяный автомобилист воткнул отвёртку в глаз инспектору ДПС
Фото из открытых источников
У 30-летнего полицейского повреждены ткани головного мозга.

В Воронежской области пьяный автомобилист воткнул отвёртку в глаз инспектору ДПС. Об этом в редакцию «МОЁ! Online» сообщил читатель. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД.

В субботу, 23 января, в 14:30 на улице Степной в селе Заброды Калачеевского района экипаж ДПС заметил на обочине «ГАЗель». За рулём автомобиля был 39-летний местный житель. У него были признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники ДПС предложили мужчине пройти освидетельствование в патрульном автомобиле. Тот согласился, сел на переднее сиденье патрульной «Лады Весты», а затем нанёс инспектору ДПС удар в глаз отвёрткой, которую хранил в кармане куртки.

30-летний полицейский получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга. Его здоровью нанесён тяжкий вред. Сейчас он находится в больнице.

Против 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также подозреваемого привлекли к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян. В выдыхаемом им воздухе было 0,916 миллиграммов паров алкоголя на литр.


Источник: moe-online.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 19:42
Сколько американцев не критикуй, но человека под подозрением тем более пьяным никогда в салон вперёд не посадят. Максимум это на задний ряд сидений которая сеткой отделена. Нашим полицейским на заметку по переоборудованию транспорта. В России также был случай один неадекват водитель ножом пырнул инспектора при оформлении протокола в салоне служебного автомобиля.
 
 

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