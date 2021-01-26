«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Января
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.91 KZT
  • €1 = 511.57 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Яму в российском городе «отремонтировали» чемоданом

Просмотров:271 Опубликовано: Вчера, 21:06
Яму в российском городе «отремонтировали» чемоданом
Фото: страница «Аноним 03» во «ВКонтакте»
На одной из дорог в городе Улан-Удэ Республики Бурятия появился чемодан, которым прикрыли образовавшуюся там яму. Россияне предположили, что таким способом был произведен ремонт неровности на покрытии. Об этом сообщает GAZETA-N1.RU со ссылкой на соцсети.

Фотография необычного ремонта появилась в сообществе «Аноним 03» во «ВКонтакте». На ней видно, что расположенные на дороге углубления заполнили деревянными досками. В одно из них также положили автомобильную шину, а другое — прикрыли чемоданом.

Оказалось, что яма находится на улице Буйко. По словам автора публикации, подобным способом в городе хотели обозначить места, где располагаются колодцы водоканала. Однако неизвестно, сделали ли это местные жители или коммунальные службы.

Ранее в январе неизвестные отремонтировали яму на дороге в украинском городе Черкассы, положив туда расписной ковер. Для надежности сверху полотно придавили камнями. Пользователи сети оценили идею и предположили, что текстиль появился на улице после неудачной «парковки» героя мультфильма «Аладдин».


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Космос (Посетители) Вчера, 23:30
Зачем далеко ходить? У нас, в Актау, на дороге между маг Вольтмэн и 22 мкрном в сторону сто у Николая, на яме покрышка лежит, уже неделю, и ничего! Всем *******
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика