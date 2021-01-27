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Дядя Миша. Стали известны подробности жизни Михаила Ефремова в колонии

Просмотров:1528 Опубликовано: Сегодня, 10:28
Дядя Миша. Стали известны подробности жизни Михаила Ефремова в колонии
Фото: starhit.ru
Популярный актер Михаил Ефремов получил восемь лет колонии по делу об аварии, в которой погиб человек. Сейчас отбывает срок в колонии под Белгородом, сообщает zakon.kz.

Starhit.ru узнал, как артист чувствует себя на зоне.

В окружении актера отмечают, что сначала ему было тяжко, но потом потихоньку адаптировался, говорит, что жить там можно, и, может, даже нужно.

Все к нему очень хорошо относятся: и другие заключенные, и начальство называют "дядя Миша". Он со всеми ладит, условиями доволен, едой — тоже. Хотя режим дня, конечно, немного непривычный — очень ранние подъемы. Говорит, что так, мол, и жаворонком станет, - отметили они.

Осужденные в исправительной колонии большую часть дня проводят за работой. Выбор специальностей самый разнообразный — есть и пекари, и швеи, и токари, и электромонтеры.

Михаил тоже трудится, — рассказывает источник. — Когда он немного приболел, подхватил насморк, и его на какое-то время освободили от работы, то даже как-то непривычно себя чувствовал: мол, лучше чем-то заниматься, так день быстрее проходит.

Также заключенным разрешается связываться с родными по телефону, есть даже платная возможность видеосвязи. А вот приезжать на свидания близкие актера пока не могут — из-за карантина. Допускаются до встреч только адвокаты.

Жене Миша звонит почти каждый день, — продолжают в окружении Ефремова. — Для этого нужно ходить в соседний отряд. С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают. А сколько посылок шлют: и теплую одежду, и какие-то закрутки, сладости, и чего только там нет. Но у каждого заключенного лимит на передачи. Поэтому многое, к сожалению, приходится утилизировать.


Источник: zakon.kz
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