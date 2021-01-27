Китай обнародовал ранее скрытую информацию о пандемии

Прошлой весной в Китае была удалена научная база Уханьского института вирусологии, которая могла бы подсказать, чем занимались китайские специалисты в начале пандемии. Об этом говорится в сюжете телеканала NBC News, сообщает Tengrinews.kz.
В базе данных, о которой идет речь, насчитывалось 20 тысяч записей. Один из высокопоставленных сотрудников Уханьской лаборатории заявил, что это было сделано "из соображений безопасности".
Несмотря на это и многочисленные аресты китайскими властями журналистов и информаторов, которые пытались рассказать правду о COVID-19, эксперты ВОЗ в Ухане настаивают, что пока не исключают никакие варианты в своем расследовании.
Один из членов группы экспертов ВОЗ Питер Дасцак заявил, что китайцы предоставляют им данные, которые ранее не были обнародованы.
"Это научная поездка с действительно ощутимой политической подоплекой и попытками найти виноватого. Но главную роль здесь все же играет наука, и данные не врут", - приводит слова эксперта ВОЗ ИноТВ.
Тем временем выдающиеся китайские вирусологи уже говорят о том, что вирус появился не в Китае. В их число входит и главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью.
На вопрос корреспондента NBC News, думает ли он, что вирус появился именно в Ухане или в Китае, вирусолог ответил: "Нет".
В свою очередь исполнительный директор пограммы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что еще слишком рано утверждать, где именно появился этот вирус - внутри Китая или за его пределами.
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