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Китай обнародовал ранее скрытую информацию о пандемии

Просмотров:639 Опубликовано: Сегодня, 10:38
Китай обнародовал ранее скрытую информацию о пандемии
© Reuters
Прошлой весной в Китае была удалена научная база Уханьского института вирусологии, которая могла бы подсказать, чем занимались китайские специалисты в начале пандемии. Об этом говорится в сюжете телеканала NBC News, сообщает Tengrinews.kz.

В базе данных, о которой идет речь, насчитывалось 20 тысяч записей. Один из высокопоставленных сотрудников Уханьской лаборатории заявил, что это было сделано "из соображений безопасности".

Несмотря на это и многочисленные аресты китайскими властями журналистов и информаторов, которые пытались рассказать правду о COVID-19, эксперты ВОЗ в Ухане настаивают, что пока не исключают никакие варианты в своем расследовании.

Один из членов группы экспертов ВОЗ Питер Дасцак заявил, что китайцы предоставляют им данные, которые ранее не были обнародованы.

"Это научная поездка с действительно ощутимой политической подоплекой и попытками найти виноватого. Но главную роль здесь все же играет наука, и данные не врут", - приводит слова эксперта ВОЗ ИноТВ.

Тем временем выдающиеся китайские вирусологи уже говорят о том, что вирус появился не в Китае. В их число входит и главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью.

На вопрос корреспондента NBC News, думает ли он, что вирус появился именно в Ухане или в Китае, вирусолог ответил: "Нет".

В свою очередь исполнительный директор пограммы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что еще слишком рано утверждать, где именно появился этот вирус - внутри Китая или за его пределами.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 13:07
Выдающиеся китайские вирусологи будут говорить то, что им разрешит говорить компартия...
 
 

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