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«Надоело выпрашивать и трястись»: Казахстанский врач рассказал, что вынудило его уйти из профессии

Просмотров:2382 Опубликовано: Сегодня, 11:24
«Надоело выпрашивать и трястись»: Казахстанский врач рассказал, что вынудило его уйти из профессии
Фото из открытых источников
Пандемия вскрыла все проблемы здравоохранения и показала болевые точки этой жизненно важной сферы. Оказалось, что дефицит врачей острее, чем мы думали, а кадровая политика вызывает вопросы. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» пообщалась с казахстанским врачом, который согласился анонимно рассказать о том, что вынудило его уйти из профессии сразу после спада массовой заболеваемости коронавирусом и пневмонией.

«Вчера я был врачом государственной больницы, а сегодня таксист и фактически безработный. А завтра, надеюсь, уеду из страны», — начинает рассказ наш собеседник, который попросил называть его Маратом.

Мужчина проработал в государственном здравоохранении 18 лет: сначала фельдшером на «скорой», после обучения стал врачом и посвятил себя пациентам больниц.

«Я всегда знал, что хочу работать именно в больнице. Там, где поступающие пациенты действительно нуждаются в помощи, где ты борешься за чью-то жизнь, где ты нужен людям. Меня приглашали в частные клиники, но это не мое. Наверное, со мной согласятся коллеги, которые пришли в медицину по зову сердца и прошли самые ее «горячие точки» — реанимацию, скорую помощь и операционные. Но с каждым годом становилось все тяжелее», — вспоминает Марат.

Мы долго беседовали о том, что же окончательно разочаровало доктора в отечественной медицине. «Ощущение, что я на приеме у психотерапевта и мы рефлексируем о причинах важного события», — посмеялся в какой-то момент мужчина. К слову, тема эмоционального состояния медработников не просто так появилась в нашей беседе. Об этом Марат заговорил, сокрушаясь о положении казахстанских врачей.

«Первая причина, почему я разочаровался, — уровень обеспокоенности государства жизнью медицинских работников. А он крайне низок. Во-первых, по-прежнему маленькие зарплаты. Да, когда вдруг началась пандемия, государство расщедрилось на компенсации врачам. Но, для того чтобы показать врачам их важность, понадобилась целая пандемия! Да и к тому же едва ли не в каждой больнице страны врачам приходилось чуть ли не выпрашивать допвыплаты за работу в грязной зоне и за факт заражения. Разве это не унижение?

В остальное время зарплаты государственных врачей крайне малы. Знаете про пирамиду Маслоу? Это элементарно: пока не удовлетворены базовые потребности типа еды и крыши над головой, человек не будет думать о саморазвитии и духовности. Так и здесь, врачи поликлиник и больниц в большинстве своем получают не так много, чтобы думать о дополнительном образовании и о высоком.

Мы давали клятву Гиппократа, но кто сказал, что она обязывает работать за «спасибо»? Возьмем госслужащих: у них официальные зарплаты крайне низкие, но зато есть соцпакет. Или многодетные семьи: их государство, судя по объему помощи, ценит гораздо больше, чем врачей или учителей.

Другая проблема — никто не думает о психологическом здоровье медработников. Врачи — одни из тех, кто наиболее подвержен эмоциональному выгоранию на работе. У меня есть старинный друг, который много лет работает в МЧС. У них заведена система: спасателей регулярно проверяют психологи, работают с ними, тестируют на наличие выгорания. Что мешает завести такую систему в медицине? Представьте себе, какое количество пациентов проходит через врача за месяц?! Особенно учитывая, что болеющие люди или близкие пациентов обычно в стрессе и порой ведут себя грубо и агрессивно, что вполне объяснимо и нормально, но не может не оставить след на состоянии медика», — объясняет Марат.

По мнению врача, власти обязаны обеспечивать должный уровень безопасности медицинским работникам. В частности, он предлагает усилить охрану в больницах и страховать докторов и остальных медработников от травм, происшествий и нападений на рабочем месте.

«Другая проблема нашей медицины — пациенты, простите за такую формулировку. Но все ведь крутится вокруг взаимоотношений пациента с врачом, верно? Так вот большинство казахстанцев неграмотно в вопросах здоровья. Девочек нормально не учат, как следить за своим здоровьем. Родители как огня боятся полового просвещения детей. Скрининги многими игнорируются. Развивается мракобесие, люди возвращаются в средневековье и ищут подвох в вакцинах, которые продлили человечеству жизни на десятки лет. В общем, вопросов к пациентам много.

При всем при этом я вполне понимаю их истеричные настроения и тотальное недоверие к здравоохранению, когда дело доходит до чего-то серьезного. Все же видели ситуацию, которая развернулась летом? И стало наконец понятно, что одного профессионализма врачей мало — государство должно обеспечить базу и условия для работы. Лекарственное обеспечение, коечный фонд, состояние больниц, подходы к диагностике, нехватка специалистов — ведь такие глобальные вопросы не могут контролировать врачи. Но пациентам проще спустить гнев на медиков — это безопаснее и ходить далеко не надо. И все мы — заложники этой ситуации», — говорит Марат.

Пандемия и жесткие условия стали последней каплей в его работе. Врач заработал депрессию, с трудом выбил свои выплаты и после долгих бесед с женой решил, что больше не хочет так работать. «Надоело выпрашивать все и трястись, не попадешь ли ты завтра в тюрьму и не станешь ли героем соцсетей. Вернее, антигероем», — бросает Марат.

Врач уволился и отказался от предложения друга выйти на работу в частную клинику. Стал таксовать, но сейчас получил предложение поехать на работу в зарубежный госпиталь. Но что осталось неизменно — тревоги за коллег и родную сферу, которой он отдал почти 20 лет.

«Знаете, что хочу напоследок сказать, я не ратую за святость докторов. Среди нас тоже есть непрофессиональные и безответственные сотрудники, как и в любой другой сфере. За медицинские ошибки нужно наказывать, но важно при этом видеть разницу между ошибкой и намеренным нарушением законов и правил. Виноват ли врач в смерти пациента, который перестал принимать прописанные лекарства и заработал осложнения, приведшие к кончине? Виноват ли врач в синдроме внезапной детской смерти? Виноват ли врач, проигнорировавший жалобы пациента?

Некоторые на каждый из этих вопросов ответят положительно, но хочу, чтобы люди поняли: не каждая смерть пациента — результат халатности или ошибки. Я надеюсь, что наше государство научит разумно относиться к медицине и ее представителям, не дожидаясь, пока все грамотные специалисты просто уедут туда, где они нужнее», — подытожил врач.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Сегодня, 13:51
их уже практически не осталось-грамотных.. молодёжь с мозгами набивает руку,опыт и тоже уедут там где ценят их труд...ну иногда будут приезжать на вахты ,подзаработать..остальная серая масса в белых халатах будет сидеть смирно,их вполне устраивает такая зп за их знания,вернее отсутствие..а главное ответственности никакой за халатную работу..
 
 

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