КНБ провел задержания на западе Казахстана

Комитет национальной безопасности провел задержание приверженцев деструктивного религиозного течения, причастных к поставке наркотиков, на западе Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ."13 января 2021 года Департаментом КНБ по Атырауской области во взаимодействии с ДКНБ по Актюбинской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержана группа лиц, причастная к организации канала поставки наркотических средств растительного происхождения", - говорится в сообщении.Правоохранители начали досудебное расследование по статье 297, части 3, пункту 3 Уголовного кодекса ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").По решению специализированного следственного суда Атырау подозреваемые будут находиться под стражей."Указанные лица являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Следственные мероприятия продолжаются", - добавили в КНБ.