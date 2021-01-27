КНБ провел задержания на западе Казахстана

Комитет национальной безопасности провел задержание приверженцев деструктивного религиозного течения, причастных к поставке наркотиков, на западе Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
"13 января 2021 года Департаментом КНБ по Атырауской области во взаимодействии с ДКНБ по Актюбинской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержана группа лиц, причастная к организации канала поставки наркотических средств растительного происхождения", - говорится в сообщении.
Правоохранители начали досудебное расследование по статье 297, части 3, пункту 3 Уголовного кодекса ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").
По решению специализированного следственного суда Атырау подозреваемые будут находиться под стражей.
"Указанные лица являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Следственные мероприятия продолжаются", - добавили в КНБ.
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