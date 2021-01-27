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"Живьем шкуру снимите". МВД призвали навести порядок с данными владельцев авто

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 13:03
"Живьем шкуру снимите". МВД призвали навести порядок с данными владельцев авто
Нурлан Нигматулин, Ерлан Тургумбаев. Фотоколлаж Tengrinews.kz
Схемы угона автомобилей в Казахстане обсудили депутаты, отметив, что в них не обходится без участия полицейских. Мажилис ратифицировал протокол, который позволит бороться со схемами по регистрации угнанных автомобилей в странах СНГ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Протокол "О внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата" подписан министрами внутренних дел шести стран: России, Таджикистана, Молдовы, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Основная цель протокола, задуманная разработчиками, - защита прав владельцев похищенных автомобилей.

Глава МВД Ерлан Тургумбаев отметил, что с 2005 года до сегодняшнего дня лишь 30 процентов из 223 похищенных автомобилей было возвращено в Казахстан.

"Имеются недостатки в нормах касательно запроса для устранения данных недостатков. В документ нами привнесены новые нормы. Теперь согласно положению на исполнение запроса будет предоставляться один месяц. Поэтому необходимы конкретные основания для отказа в предоставлении информации по запросу.

Кроме того, в протоколе были предусмотрены вопросы предоставления сведений об автомобилях, пострадавших в ДТП, пожарах, стихийных бедствиях, обмена информацией с таможенными органами, обращения невостребованного по истечении одного года транспортного средства в доход государства, на территории которого оно обнаружено", - сказал Ерлан Тургумбаев на заседании Мажилиса.

Министр отметил, что кража автомобилей является проблемой стран СНГ. По его словам, ратификация соглашения защитит права граждан и облегчит возврат похищенных автомобилей.

Депутат Гульнара Бижанова, комментируя слова главы МВД, подчеркнула, что в последнее время мошенниками активно используется схема двойников по серийному номеру шасси кузова.

"Преступным путем перебиваются VIN-коды совершенно новых машин и ставятся на украденные машины такого же цвета, той же марки. В дальнейшем эти автомобили благополучно реализуются на рынке, в том числе на евразийском рынке. В итоге страдают интересы и нарушаются имущественные права законных владельцев автотранспорта. Они могут даже не подозревать, что за рубежом колесит такая же машина, с такими же номерами. Имеются ли межгосударственные механизмы и какие меры Казахстан принимает для пресечения данной преступной схемы?" - поинтересовалась депутат.

Тургумбаев подтвердил, что сейчас встречается очень много машин-двойников.

"Именно такой способ угона и продажи, перепродажи угнанных автомашин используется практически во всех странах СНГ, не только СНГ, Европы и Америки. Мы должны, конечно, поставить препоны (...)", - ответил глава ведомства.

В обсуждение темы включился и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

"Насколько я понимаю, самый простой вид такого преступления - это когда автомобиль физически угоняется, вывозится и там перебивается VIN-код, машина оформляется, затем ставится на учет, если ставится. Вот так и гоняют ворованные автомобили. От нас - туда, оттуда - к нам. Ну и самое большее - это, как правило, с сопредельным государством - Российской Федерацией. Ключевой момент во всей этой схеме, о которой вы рассказали, - это добывание VIN-кода. Это серийный номер шасси кузова автомобиля, он набивается в другой стране на украденный автомобиль, подбирается авто такого же цвета, такая же марка, такого же года. Сейчас это все известно. Вот таким образом этот автомобиль, что называется, легализуется", - сказал Нигматулин.

Он также рассказал и о другой схеме, когда в России оформляют несуществующий автомобиль, который даже не угоняли с территории Казахстана.

"Берут в регистрационных органах МВД этот VIN-код, оттуда заказывается, к примеру, автомобиль Mercedes 222 кузова такого-то цвета, эти все данные по VIN-коду подбираются, отправляются. Они умудряются потом поставить этот несуществующий автомобиль не только на учет, но и сговориться со страховыми компаниями.

Серьезные, солидные суммы за якобы нанесенный ущерб. (...) Во всех этих схемах, Ерлан Заманбекович (Тургумбаев), понятно же, что не обходится, извините меня, без людей в погонах. Как в Казахстане, так и в других странах", - добавил спикер Мажилиса.

Нигматулин отметил, что за последние 15 лет в Казахстане было украдено 40 303 автомобиля, из них в странах СНГ обнаружено 223 автомобиля, а возвращено в Казахстан - 66.

"Вот и ответ на результативность работы. Можно собираться с коллегами, обсуждать, еще что-то делать, но цифры об этом все и говорят. Надо просто навести порядок с утечкой персональных данных на эти автомобили, которые находятся в системе МВД. Еще раз говорю, Ерлан Заманбекович, вы министр, отличающийся результативностью, принципиальностью", - сказал Нигматулин.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что после ратификации протокола МВД получит весь инструментарий, чтобы совместно с коллегами из стран СНГ навести порядок в этом вопросе.

"Сейчас я говорю о защите. Вот за эти 15 лет кто у вас РЭУ возглавлял? Всех их в строй поставьте и спросите, где 40 303 автомобиля, кто VIN-коды отдал. Ну что для этого нужно? Живьем шкуру снимите. Каждый гражданин, который обратился в органы внутренних дел, пришел плачущий и говорит: "У меня машину украли". Это же не старый "жигули", который на запчасти разобрали, под заказ выгоняют. Что за дырявая у нас система, которая дает возможность десятки тысяч вывозить авто? 66 авто только вернули. Все понятно здесь, и вам, и людям, кто не просвещен. Нужно навести порядок", - заключил Нурлан Нигматулин.


Источник: Tengrinews.kz
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