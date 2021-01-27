С вопросом о выплате 500 тыс тенге за смерть после вакцины в Минздраве отправили в МОН

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шораев не смог ответить на вопрос журналиста о том, получат ли казахстанцы выплаты в размере полумиллиона тенге в случае гибели от казахстанской вакцины от коронавируса, передает ИА «NewTimes.kz».



Журналист на брифинге в СЦК спросил Шораева о том, действительно ли будут производиться выплаты в случае гибели вакцинированного.



«Данный вопрос больше относится к компетенции министерства образования и науки, но, насколько нам известно, все клинические испытания производятся на основе принципов Хельсинской декларации и по сумме вознаграждения. Я считаю, Вам лучше обратиться в МОН», — сказал вице-министр.



На уточняющий вопрос о том, что думает сам чиновник по поводу суммы выплаты, он снова ответил, что нужно обращаться в министерство образования, которое отвечает за выпуск отечественной вакцины от КВИ.



Напомним, ранее сообщалось о клинических исследованиях казахстанской вакцины QazCovid-in от КВИ.



Клинические исследования проходят на базе двух городских поликлиник Алматы — поликлиника №4 и клиника международного института постдипломного образования, а также на базе городской многопрофильной больницы Тараза.



Срок проведения III-фазы клинических исследований вакцины инактивированной QazCovid-in против COVID-19 составляет 180 дней.



11 января был закончен набор добровольцев и вакцинировано 3 тыс человек. На данный момент ведется динамичное наблюдение за участниками исследования.



Всем субъектам исследования предусмотрено вознаграждение в размере 200 тыс тенге за вычетом налогов и страхование здоровья на случай причинения вреда здоровью субъекта исследования, вследствие применения исследуемой вакцины.