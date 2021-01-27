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Депутат обратился к премьер-министру по проблемам кандасов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:47
Депутат обратился к премьер-министру по проблемам кандасов
Фото из открытых источников
Депутат Газиз Кулахметов поднял проблемы кандасов, возвращающихся на историческую родину. Он попросил государство определить конкретное количество граждан, не имеющих свидетельств о рождении и официальной регистрации в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мажилисмен отметил, что по инициативе Президента страны этнических казахов, вернувшихся на историческую родину, стали называть "кандастар", что можно перевести как "соплеменники".

По его словам, с 1991 года в Казахстан вернулись 1 070 300 казахов. В прошлом году приехали 13 тысяч человек. 53,1 процента из них прибыли из Китая, 31,3 процента - из Узбекистана, 8,7 процента - из Туркменистана, 3,7 процента - из Монголии и 3,3 процента - из других стран.

Наиболее часто заселяемые регионы: Алматы - 51,3 процента, Мангистау - 13,3 процента, Туркестан - 5,6 процента, Нур-Султан - 4,1 процента и Шымкент - 3,9 процента.

Депутат подчеркнул, что в вопросе кандасов все еще имеются недочеты.

"Возьмем для примера одну ситуацию. Это многолетняя неразрешимая проблема семьи Краубаевых, переселившихся в Казахстан в 2006 году из села Газ-Ачак Дарган-Атинского района Чарджоуской области Туркменистана. В годы закрытия казахско-русских школ в Туркменистане они решили переехать в Казахстан с целью обучения своих детей на казахском языке. Сначала семья переехала в Узбекистан, затем переселилась в село Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области. В нашей стране они стали жертвами мошенников, представившихся посредниками, которые пообещали помочь им оформить казахстанское гражданство. Супруги передали им свои документы и документы детей.

В итоге они остались без денег, документов и гражданства. В настоящее время у них нет возможности официально устроиться на работу, получить медицинскую помощь, освоить профессию и свободно передвигаться. За это время в семье родилось еще трое детей, у них тоже нет свидетельств о рождении", - сообщил мажилисмен.

Он отметил, что с такими проблемами сталкиваются многие переселенцы.

"Логично, что в силу международных и геополитических обстоятельств документы каждого человека, переехавшего в нашу страну, проходят тщательную проверку в соответствующих учреждениях. Однако трудно понять, почему наши соотечественники, национальность которых не прописана в личных документах, не могут получить гражданство в течение нескольких лет. Все они с горечью говорят о том, что у них есть много проблем, связанных с определением детей в детские дошкольные учреждения, оформлением их в школы, обращением в медицинские учреждения.

К тому же граждане, которые хотят вернуться, которые вернулись на историческую родину, оторваны от своих семей и вынуждены жить на две-три страны. Такие семьи есть в каждом регионе республики. Их количество исчисляется не одним или двумя, а сотнями. А если учесть тот факт, что многие дети родились в Казахстане и на них не оформляли документы, то кто может сказать точное количество детей, не состоящих на учете?" - добавил Газиз Кулахметов.

Депутат попросил премьер-министра рассмотреть вопрос о создании межведомственной комиссии с участием министерств внутренних дел, иностранных дел, труда и социальной защиты населения для определения конкретного количества людей, не имеющих свидетельств о рождении и официальной регистрации. Также парламентарий призвал рассмотреть вопрос документирования данных граждан.


Источник: Tengrinews.kz
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