Вакцинация будет бесплатной для казахстанцев – минздрав

Астана. 27 января. КазТАГ – Бибихан Серикова. Вакцинация для казахстанцев будет бесплатной, сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.
«Вакцинация будет бесплатной в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Вакцинация по всей стране на этом этапе рассматривается за счет средств государства. Будут выделяться соответствующие средства из резерва правительства. Эти расходы уже предусмотрены. Соответственно людям вакцинация будет бесплатной. Это касается всех граждан Республики Казахстан», - заявил Шоранов на брифинге в среду.
Он также назвал сроки, когда вакцинация станет доступной для широкого круга населения.
«Начиная с апреля-мая уже более широким кругам населения вакцинация станет доступной. Вместе с тем ожидается производство и завершение исследования по казахстанской вакцине и, соответственно, ее производство, которая также увеличит объем охвата населения вакцинацией», - считает вице-министр.
По его словам, планируется привить порядка 6 млн казахстанцев до конца года.
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