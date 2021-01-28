Обнародованы новые цифры по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 1 413 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 182 530 случаев, из них:



в городе Нур-Султан - 21848(+125),

в городе Алматы - 21685(+138),

в ВКО - 19972 (+39),

в Атырауской области - 15842(+90),

в Карагандинской области - 13544(+79),

в Павлодарской области - 12549(+221),

в ЗКО – 10678(+93),

в СКО - 10549(+117),

в Акмолинской области - 10155(+209),

в Костанайской области - 9872(+140),

в Алматинской области - 8997(+71),

в городе Шымкент - 5826(+13),

в Жамбылской области - 5494(+24),

в Туркестанской области - 4036(+16),

в Мангистауской области - 3998(+15),

в Актюбинской области - 3914(+10),

в Кызылординской области - 3571(+13).