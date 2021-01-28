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Экспресс-тест на коронавирус изобрели в Казахстане. Его можно использовать дома

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 08:21
Экспресс-тест на коронавирус изобрели в Казахстане. Его можно использовать дома
Видео:elements.envato.com
Экспресс-тест на коронавирус, который можно использовать в домашних условиях, разработал выпускник Назарбаев Университета, ученый и предприниматель Болат Султанкулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В основе разработки - синтетические нанотела, их казахстанскому ученому передали исследователи из Швейцарии. На создание экспресс-теста ушло полгода.

"Полгода назад я сообщил, что работаю над созданием экспресс-теста на коронавирус. Меня поддержали Альянс молодых ученых, Фонд социального развития Nazarbayev University, Astana Business Campus при Назарбаев Университете, а также Национальный центр биотехнологии", - рассказал выпускник PhD-программы НУ Болат Султанкулов.

Экспресс-тест на коронавирус изобрели в Казахстане. Его можно использовать дома


Получившийся тест определяет коронавирус у человека за 15 минут и не требует дополнительного оборудования. Особенность теста: он выявляет сам вирус, а не выработанные к нему антитела. Поэтому определяет заболевание сразу после появления симптомов.

"Экспресс-тест на коронавирус нужно применить в первые семь дней после появления симптомов. Как тест покажет себя на бессимптомных носителях, мы будем изучать уже дальше. Тест выглядит как экспресс-полоска и работает по тому же принципу, что и тест на беременность. Проводить его можно в домашних условиях на пробах слюны, мокроты, слизи из носоглотки, как при ПЦР-тесте. Биоматериал размешивается со специальным раствором в пластиковой пробирке, которая прилагается к тесту, а после маленький объем смеси переносят во вторую чистую пробирку и опускают в нее бумажную тест-полоску", - объяснил Султанкулов.

Тест-полоска, по словам ученого, создана в нескольких конфигурациях. Различные конфигурации можно использовать для снижения числа ложноположительных и ложноотрицательных результатов.

Теперь экспресс-тесту на коронавирус необходимо пройти валидацию и экспертизу, и если она покажет свою эффективность, то в скором времени будет произведена и доступна к приобретению. Ученый пояснил, что сейчас ему предстоят переговоры с Минздравом, Национальным центром экспертизы лекарственных средств и другими лабораториями, чтобы подтвердить эффективность своей разработки. По его словам, тест будет дешевле и доступнее, чем ПЦР-анализ.

К слову, нанотела, которые используются в экспресс-тесте, можно применять и в лечении коронавирусной инфекции.

"Принцип действия нанотел в терапии можно описать так: они присоединяются к шипам коронавируса и тем самым нейтрализуют заражение клеток вирусом, не давая ему распространяться. Но разработка терапии - это долгий процесс. Я искал возможность использования нанотел в первую очередь в диагностике. Но исследования будут продолжаться", - добавил ученый.

Отметим, Болат Султанкулов семь лет занимается исследованиями в области регенеративной медицины. Докторантуру PhD он окончил в Назарбаев Университете, бакалавриат оканчивал по программе "Болашак" в Ноттингемском университете в Великобритании.

Ранее волонтер MedSupportKZ, доктор медицины Ботагоз Каукенова, дала советы казахстанцам, которые помогут облегчить жизнь в условиях второй волны пандемии и снизят шансы заразиться COVID-19, а ученые Назарбаев Университета разработали симулятор, который показывает эффективность массового тестирования населения и отслеживания контактов зараженных при борьбе с распространением коронавируса.


Источник: Tengrinews.kz
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