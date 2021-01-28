«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 28 Января
+5...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.98 KZT
  • €1 = 511.61 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

По 45 тысяч в месяц: Полицейский из Кентау собирал дань с подчиненных

Просмотров:440 Опубликовано: Сегодня, 08:39
По 45 тысяч в месяц: Полицейский из Кентау собирал дань с подчиненных
Фото из открытых источников
Заместитель начальника отдела полиции вымогал деньги с подчиненных в Туркестанской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В Сеть попала аудиозапись разговора, где высокопоставленный полицейский вымогает деньги с сотрудников и подчеркивает, что дань вышестоящему руководству, прокурорам и судьям — дело обязательное. Весь монолог сопровождался нецензурной бранью.

С 1-го февраля вы все по 10 тыс. тенге будете сдавать мне. В общем выйдет 45 тыс. Вы же не сироты. ДПС должна быть элитой. Можно скинуться и сделать продуктовые корзины с хорошим коньяком и все это упаковать. Не так дорого выйдет, — говорит мужской голос на записи.

В пресс-службе ДП Туркестанской области отметили, что главный герой скандальной записи уже был замешан в истории с поборами.

В прошлом году за это он едва не лишился кресла.

22 мая заместитель начальника Кентауского отдела полиции был отстранен от занимаемой должности. Однако данный сотрудник в октябре прошлого года обратился с заявлением в суд, и решением областного он был восстановлен в занимаемой должности, — прокомментировали в ведомстве.

Пока полицейский работает на прежнем месте. Проверкой факта вымогательства денег занялись сотрудники службы собственной безопасности.



Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • GIBSON.SG
 Neo_170 (Посетители) Сегодня, 10:28
Щас по-моему везде так, только не по 45, это же цветочки
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • GIBSON.SG
 chilian (Посетители) Сегодня, 09:39
Неудивительно, что его оправдал суд. Ведь он и для них собирал дань. Как же все сгнило в этой системе. Тьфу!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика