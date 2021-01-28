По 45 тысяч в месяц: Полицейский из Кентау собирал дань с подчиненных

Заместитель начальника отдела полиции вымогал деньги с подчиненных в Туркестанской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.
В Сеть попала аудиозапись разговора, где высокопоставленный полицейский вымогает деньги с сотрудников и подчеркивает, что дань вышестоящему руководству, прокурорам и судьям — дело обязательное. Весь монолог сопровождался нецензурной бранью.
С 1-го февраля вы все по 10 тыс. тенге будете сдавать мне. В общем выйдет 45 тыс. Вы же не сироты. ДПС должна быть элитой. Можно скинуться и сделать продуктовые корзины с хорошим коньяком и все это упаковать. Не так дорого выйдет, — говорит мужской голос на записи.
В пресс-службе ДП Туркестанской области отметили, что главный герой скандальной записи уже был замешан в истории с поборами.
В прошлом году за это он едва не лишился кресла.
22 мая заместитель начальника Кентауского отдела полиции был отстранен от занимаемой должности. Однако данный сотрудник в октябре прошлого года обратился с заявлением в суд, и решением областного он был восстановлен в занимаемой должности, — прокомментировали в ведомстве.
Пока полицейский работает на прежнем месте. Проверкой факта вымогательства денег занялись сотрудники службы собственной безопасности.
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