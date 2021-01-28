Серийное авто установило новый рекорд скорости

Американский гиперкар SSC Tuatara установил мировой рекорд скорости среди серийных автомобилей во Флориде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Unilad.Сообщается, что представители компании вывели гиперкар на место бывшей взлетной полосы, которая ранее использовалась для посадки шаттлов. По итогам двух заездов автомобиль показал среднюю скорость в 455,28 километра в час. При этом максимальная скорость в одну сторону составила 460,43 километра в час.Таким образом, SSC Tuatara смог стать самым быстрым серийным транспортом в мире, побив ранее установленный рекорд от Koenigsegg Agera в 2017 году в 447,19 километра в час. Следует отметить, что в конце лета 2020 года гиперкар Bugatti Chiron Super Sport сумел разогнаться до 490,48 километра в час, однако заезд состоялся только в одну сторону и не был засчитан.SSC Tuatara осенью прошлого года пытался установить мировой рекорд скорости, но из-за пандемии телеметрию пришлось настраивать специалистам компании, что привело к получению ошибочных данных. В январе компания вновь предприняла попытку установить рекорд, однако за рулем гиперкара оказался его владелец, который не смог разогнаться до нужной скорости.SSC - компания из США, которая занимается сборкой спорткаров, позиционирующихся как самые быстрые на планете машины серийного производства. В данный момент фирма выпускает только два автомобиля, такие как Tuatara и Ultimate Aero. Производство запущено в 2014 году и продолжается по сей день.