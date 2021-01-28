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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Куат Хамитов получил полгода ограничения свободы

Просмотров:408 Опубликовано: Сегодня, 14:39
Куат Хамитов получил полгода ограничения свободы
Фото:instagram.com/kuat__khamitov
Бойцу смешанных единоборств Куату Хамитову вынесли приговор в Алматы. Его приговорили к полугоду ограничения свободы. Уголовное дело Хамитова рассматривалось в Алмалинском районном суде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Суд признал Куата Хамитова виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком шесть месяцев.

Ранее Куат Хамитов произнес последнее слово в суде.

"Какое бы ни было наказание, прошу, чтобы я мог выезжать за границу, потому что я защищаю честь народа", - сказал Куат Хамитов.

Напомним, Хамитова судили по части 3 статьи 272 УК.

Отметим, санкция статьи "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами" предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в сентябре прошлого года Куат Хамитов призывал стрелять по вертолетам и бить дезинфекторов, мотивируя это тем, что они снова "начали травить народ".

Позже боец записал видео, в котором заявил, что снял ролик в шуточной форме и не хотел никого задеть. Спортсмен отметил, что не собирался никого призывать к плохим поступкам.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 15:51
Этого и следовало ожидать от нашей "власти"
 
 

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