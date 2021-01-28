Куат Хамитов получил полгода ограничения свободы

Бойцу смешанных единоборств Куату Хамитову вынесли приговор в Алматы. Его приговорили к полугоду ограничения свободы. Уголовное дело Хамитова рассматривалось в Алмалинском районном суде, передает корреспондент Tengrinews.kz.Суд признал Куата Хамитова виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком шесть месяцев.Ранее Куат Хамитов произнес последнее слово в суде."Какое бы ни было наказание, прошу, чтобы я мог выезжать за границу, потому что я защищаю честь народа", - сказал Куат Хамитов.Напомним, Хамитова судили по части 3 статьи 272 УК.Отметим, санкция статьи "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами" предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.Напомним, в сентябре прошлого года Куат Хамитов призывал стрелять по вертолетам и бить дезинфекторов, мотивируя это тем, что они снова "начали травить народ".Позже боец записал видео, в котором заявил, что снял ролик в шуточной форме и не хотел никого задеть. Спортсмен отметил, что не собирался никого призывать к плохим поступкам.