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Представлена новая версия казахского алфавита на латинице

Просмотров:536 Опубликовано: Сегодня, 17:04
Представлена новая версия казахского алфавита на латинице
Фотоколлаж Tengrinews.kz
Премьер-министр Аскар Мамин провел заседание Нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. На нем был представлен проект новой версии казахского алфавита на латинице, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

По данным правительства, было рассмотрено свыше 40 вариантов алфавита, а также проекты правил правописания казахского языка и порядка расположения букв на клавиатуре.

"Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка.

Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике", - говорится в сообщении.

Представлена новая версия казахского алфавита на латинице


Отмечается, что алфавит соответствует принципу "один звук - одна буква", закрепленному в письменной практике казахского языка. Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 по 2031 годы.

Кроме того, представлена раскладка клавиатуры новой версии казахского алфавита.

Представлена новая версия казахского алфавита на латинице


"Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка и будет способствовать его модернизации в соответствии с современными тенденциями. В предстоящий период необходимо провести большую подготовительную работу по постепенному переходу на латинскую графику казахского языка", - сказал Аскар Мамин.

Глава правительства поручил провести широкую информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усовершенствованного алфавита казахского языка на основе латинской графики.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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kaireke (Посетители) Сегодня, 19:50
Надо оставить стандартную раскладку букв, а ввести специальные кнопки для диакритических символов
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:06
не знаю, где они такую клавиатуру нашли, но у меня после L на клавиатуре всего 2 кнопки.
Да и твердый қ через мягкий Q передавать - так себе затея

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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