Представлена новая версия казахского алфавита на латинице

Премьер-министр Аскар Мамин провел заседание Нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. На нем был представлен проект новой версии казахского алфавита на латинице, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.По данным правительства, было рассмотрено свыше 40 вариантов алфавита, а также проекты правил правописания казахского языка и порядка расположения букв на клавиатуре."Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка.Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике", - говорится в сообщении.Отмечается, что алфавит соответствует принципу "один звук - одна буква", закрепленному в письменной практике казахского языка. Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 по 2031 годы.Кроме того, представлена раскладка клавиатуры новой версии казахского алфавита."Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка и будет способствовать его модернизации в соответствии с современными тенденциями. В предстоящий период необходимо провести большую подготовительную работу по постепенному переходу на латинскую графику казахского языка", - сказал Аскар Мамин.Глава правительства поручил провести широкую информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усовершенствованного алфавита казахского языка на основе латинской графики.