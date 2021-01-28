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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стало известно, каким будет авиасообщение между Казахстаном и Россией

Просмотров:546 Опубликовано: Сегодня, 18:05
Стало известно, каким будет авиасообщение между Казахстаном и Россией
Фото из открытых источников
Стало известно, каким будет авиасообщение между Казахстаном и Россией, сообщает zakon.kz.

Это связанно с тем, что в СМИ появилась противоречивая информация о полетах между странами.

До пандемии коронавирусной инфекции регулярное авиасообщение между Казахстаном и Россией осуществлялось казахстанскими и российскими авиакомпаниями между городами Нур-Султан, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Уральск, Караганда, Шымкент, Павлодар, Усть–Каменогорск, Тараз, Костанай и Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Астрахань, Казань, Омск, Махачкала, Краснодар, Тюмень, Минеральные Воды с частотой 178 рейсов в неделю.

В марте 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции регулярное авиасообщение между двумя странами было приостановлено.

- Возобновление и любое увеличение регулярных рейсов между Казахстаном и Россией, выполнявшихся до введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, осуществляется не авиакомпаниями, а в соответствии с решениями Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан и Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с учетом эпидемиологической ситуации в обеих странах и мире, - сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации

В настоящее время регулярное авиасообщение между Казахстаном и Россией выполняется авиакомпаниями "Эйр Астана" и "Аэрофлот" с частотой 2 рейса в неделю только между городами Нур-Султан и Москва.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • babe
  • Ирон
  • синдбад
 дорожник (Посетители) Сегодня, 18:35
только между городами Нур-Султан и Москва.

Значит если нужно долететь из Актау в Астрахань нужно будет лететь Актау-Нур Султан-Москва-Астрахань. Путь не близкий, а ковид тварь нежная и сдохнет по дороге

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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