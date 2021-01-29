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Руководители казахстанских госорганов не хотят уходить в отставку за коррупцию подчиненных – Алик Шпекбаев

Просмотров:2013 Опубликовано: Сегодня, 11:05
Руководители казахстанских госорганов не хотят уходить в отставку за коррупцию подчиненных – Алик Шпекбаев
Фото: palata.kz
Набившие оскомину замечания и выговоры не вызывают у граждан ничего, кроме раздражения, сказал глава Антикора.

В некоторых государственных органах постоянно совершают коррупционные правонарушения, но их руководители не спешат уходить в отставку, несмотря на действие закона. Об этом заявил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает Azattyq Rýhy.

«В рамках первого пакета (антикоррупционных реформ – AR) в 2020 году начато внедрение таких институтов, как отставка – персональная ответственность первых руководителей за коррупцию подчиненных – и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов. Отправлены в отставку шесть политических служащих, к дисциплинарной ответственности привлечены еще девять политических, 39 руководителей, занимающих должности административной госслужбы, и пять топ-менеджеров квазигоссектора», – сказал Алик Шпекбаев на коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам деятельности в 2020 году.

По словам главы Антикоррупционной службы, руководителями хотят быть все, но не каждый готов нести ответственность за подчиненных. Подать формальное заявление об отставке и реально уйти в отставку – две разные вещи, отметил он. Алик Шпекбаев сообщил, что в отдельных госорганах коррупционные преступления приобрели системный характер, но ни один руководитель не ушел с должности по собственной инициативе.

«Набившие оскомину замечания и выговоры не вызывают у граждан ничего, кроме раздражения. Наряду с законом необходимо руководствоваться и морально-нравственными принципами», – подчеркнул председатель агентства.

В этой связи в самой Антикоррупционной службе принято решение о том, что за один факт коррупции, совершенный сотрудником агентства, его непосредственный руководитель будет автоматически освобожден от занимаемой должности. Исключение будет делаться лишь в том случае, если руководитель самостоятельно выявил и пресек антикоррупционное правонарушение.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 2 )

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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 14:21
Ща быстренько окажется,. Что его начальник сам подчинённого вывел на чистую воду

И всячески его поступок осуждает
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Добрыня
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:24
А руководитель нашего засекреченного мента,который крышевал проституток ушёл?
 
 

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