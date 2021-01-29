Руководители казахстанских госорганов не хотят уходить в отставку за коррупцию подчиненных – Алик Шпекбаев

Набившие оскомину замечания и выговоры не вызывают у граждан ничего, кроме раздражения, сказал глава Антикора.
В некоторых государственных органах постоянно совершают коррупционные правонарушения, но их руководители не спешат уходить в отставку, несмотря на действие закона. Об этом заявил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает Azattyq Rýhy.
«В рамках первого пакета (антикоррупционных реформ – AR) в 2020 году начато внедрение таких институтов, как отставка – персональная ответственность первых руководителей за коррупцию подчиненных – и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов. Отправлены в отставку шесть политических служащих, к дисциплинарной ответственности привлечены еще девять политических, 39 руководителей, занимающих должности административной госслужбы, и пять топ-менеджеров квазигоссектора», – сказал Алик Шпекбаев на коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам деятельности в 2020 году.
По словам главы Антикоррупционной службы, руководителями хотят быть все, но не каждый готов нести ответственность за подчиненных. Подать формальное заявление об отставке и реально уйти в отставку – две разные вещи, отметил он. Алик Шпекбаев сообщил, что в отдельных госорганах коррупционные преступления приобрели системный характер, но ни один руководитель не ушел с должности по собственной инициативе.
«Набившие оскомину замечания и выговоры не вызывают у граждан ничего, кроме раздражения. Наряду с законом необходимо руководствоваться и морально-нравственными принципами», – подчеркнул председатель агентства.
В этой связи в самой Антикоррупционной службе принято решение о том, что за один факт коррупции, совершенный сотрудником агентства, его непосредственный руководитель будет автоматически освобожден от занимаемой должности. Исключение будет делаться лишь в том случае, если руководитель самостоятельно выявил и пресек антикоррупционное правонарушение.
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