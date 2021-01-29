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Российские вузы вернутся к очному обучению с 7 февраля

Просмотров:334 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Российские вузы вернутся к очному обучению с 7 февраля
РИА Новости©
Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. При этом, как следует из приказа Минобрнауки РФ, вузы должны быть готовы к возвращению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В документе уточняется, что возможность допуска на занятия должна оцениваться руководителями образовательных организаций, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и особенностей распространения коронавируса в регионе.

Ректорам российских вузов также поручено обеспечить контроль за масочным режимом и создать условия для профилактики заражения, обработки рук, измерения температуры. В случае роста заболеваемости в вузе должны быть готовы к возвращению к дистанционному обучению.

Приказ вступает в силу с 7 февраля.

Как уточнила пресс-служба Минобрнауки, фактически вузы вернутся к очному режиму работы с понедельника, 8 февраля.

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось, что казахстанским студентам российских вузов разрешат дистанционно защитить дипломные.


Источник: Tengrinews.kz
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