Российские вузы вернутся к очному обучению с 7 февраля

Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. При этом, как следует из приказа Минобрнауки РФ, вузы должны быть готовы к возвращению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



В документе уточняется, что возможность допуска на занятия должна оцениваться руководителями образовательных организаций, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и особенностей распространения коронавируса в регионе.



Ректорам российских вузов также поручено обеспечить контроль за масочным режимом и создать условия для профилактики заражения, обработки рук, измерения температуры. В случае роста заболеваемости в вузе должны быть готовы к возвращению к дистанционному обучению.



Приказ вступает в силу с 7 февраля.



Как уточнила пресс-служба Минобрнауки, фактически вузы вернутся к очному режиму работы с понедельника, 8 февраля.



Напомним, в декабре 2020 года сообщалось, что казахстанским студентам российских вузов разрешат дистанционно защитить дипломные.