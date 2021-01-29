«На 500 тыс тенге даже похороны не организуем»: Бюджетники высказались о вакцинации против КВИ

«Вакцинироваться или нет?» Самый актуальный вопрос, поскольку до старта прививочной кампании остались считанные дни. Первые в очереди на получение препарата — бюджетники. Но хотят ли этого сами учителя, полицейские, медики? К слову, некоторые из них уже сегодня выражают обеспокоенность и страх. Не все уверены в безопасности отечественной вакцины, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».



На днях, если вы помните, президент Казахстана пообещал, что сделает прививку. Это слова, так сказать, с прицелом на будущее. Как мы писали ранее, в числе тех, кто не стал откладывать эту процедуру на потом, — министр МОН РК Асхат Аймагамбетов, помощник главы государства Ерлан Карин и аким Жамбылской области Бердыбек Сапарбаев.



Однако рядовые граждане страны, в том числе и представители бюджетных сфер, судя по их ответам на вопрос: «Будете ли получать препарат от коронавирусной инфекции?», однозначно ответили «нет». Мы решили узнать — почему? Отметим, что в страхе потерять место работы многие из интервьюируемых предпочли анонимность.



Директор одной из школ Восточно-Казахстанской области:



— Честно, лично я не буду прививаться. От гриппа получаю и все. Знаете, что сказали мои учителя? «Да пошли они все на …», добавляя, что на 500 тыс тенге, которые выплачивают в случае смерти от вакцины, даже не организуешь похороны. Лично я как директор не буду убеждать подчиненных и отправлять их в поликлинику.



Участковый инспектор полиции Акмолинской области:



— Если наша беседа анонимная, то скажу, что не пойду на кампанию. Во время карантина мы работали в усиленном режиме. Я не заразился коронавирусом. И, правду говоря, не особо верю в существование этой болезни. Соответственно, считаю, что от прививки толку не будет. Родным, близким, друзьям, мол, идите, защищайте себе от КВИ, советовать тоже не стану.



Медицинский работник одной из государственных больниц Нур-Султана:



— Пусть сначала экспериментируемые испытают на себе то, что создано специалистами, а уже после корректировки можно будет подумать о том, ставить его или нет.



Жительница Акмолинской области с ограниченными возможностями:



— У меня нет желания вакцинироваться, тем более, непроверенным лекарством, учитывая, что оно не прошло все этапы опытов и проверок. Никто достоверно не знает об его эффективности, но все наблюдают со стороны. Я лучше буду укреплять иммунную систему. Вообще, думаю, что если вакцина так хороша, как об этом нам говорят, то пусть верхний эшелон власти вначале покажет пример.



Инспектор полиции по делам несовершеннолетних, ВКО:



— Прививку получать не хочу. По крайней мере, первое время. Посмотрю, какую реакцию она вызовет у населения. Если будут летальные случаи или испытуемые станут инвалидами, то, конечно, однозначно откажусь от такого «счастья». У мужа на работе ситуация сложнее. Там даже список создали, кто в числе первых пойдет на вакцинацию. Супруг сказал, что поскольку выбора нет, то делать нечего. Тем более, им угрожают увольнением.



Один из мажилисменов РК:



— Да, я буду прививаться, хоть нашей, казахстанской, хоть какой-либо другой вакциной. А что здесь такого? Не вижу в ней чего-то страшного. В принципе, можно заразиться коронавирусом и умереть. Я — приверженец научных знаний и пониманий, поэтому абсолютно спокоен.



Начальник одной из пожарных частей Нур-Султана:



— Еще до начала карантина переболел коронавирусом. Тогда мне ставили диагноз «ОРВИ». Хотя по симптомам все было куда сложнее и протекало тяжелее. Сколько помню себя, никогда еще мне так не было плохо. Надеясь на наличие антител, не буду прививаться, если, конечно, сверху не «прилетит» установка от руководства. А так, не вижу смысла в вакцине. На сегодняшний день даже не готов на то, чтобы отправлять членов семьи или сотрудников части идти в больницу, поскольку препарат не прошел соответствующей проверки.



Преподаватель военной академии Алматы:



— Лично я выбрал выжидательную политику. От руководства пока не поступало никаких указаний. Хотя у нас, в армии, обычно как, если говорят «Вперед!», то мы выполняем приказ. Относительно коронавируса и медикаментах от него, много информации в открытых источниках. Понятно, что в случае положительных испытаний вакцинироваться будут все. Вопрос — во времени. Есть вероятность, что те, кто не получит укол, например, престарелые, не выдержат новых волн коронавируса. Можно ли будет назвать это — естественным отбором, непонятно.



Из всех опрошенных только один человек изъявил готовность привиться. Остальные, как понятно из комментариев, охвачены страхом перед новым препаратом. Остается только надеяться, что вакцина не приведет к трагическим последствиям и зарекомендует себя с безопасной стороны.