По 1000 тенге хотят выплачивать казахстанцам, сообщим о невыдаче чека при покупках

Министерство финансов РК подготовило проект постановления Правительства РК "Об утверждении Правил вознаграждения лиц, сообщивших о фактах нарушения применения контрольно-кассовой машины и оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, в случае подтверждения такого факта", передает zakon.kz.
Правила предусматривают финансирование вознаграждений за счет средств республиканского бюджета.
Чтобы получить деньги, необходимо направить в местные органы государственных доходов через мобильное приложение или заявление в произвольной форме, в котором содержится:
- видеофиксация, подтверждающая факт нарушения; - информация, позволяющую идентифицировать субъект частного предпринимательства, осуществляющий предпринимательскую деятельность, в том числе адрес, наименование объекта, связанного с налогообложением (при его наличии), номер бутика и этажа в торговом доме, номер места на рынке и т.д.; - фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) заявителя и его индивидуальный идентификационный номер.
Сообщения, не соответствующие этим требованиям, рассматриваться не будут.
В случае установления факта нарушения предпринимателей будут привлекать к административной ответственности по статье 284 Кодекса об административных правонарушениях.
Эта статья предусматривает наказание за нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин.
В свою очередь человек, сообщивший о факте нарушения, получит денежное вознаграждение в размере 1000 тенге после подтверждения факта нарушения.
Вознаграждение переводится на баланс мобильного телефона, указанного лицом, сообщившим о факте нарушения.
Перевод вознаграждения производится в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения факта нарушения.
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